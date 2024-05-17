Şekerbank'ta yeni atama

Tuba Kara Albek, Şekerbank Yönetim Kurulu’nun 16.05.2024 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Albek, Bankanın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyonlarının yönetimini üstlenecek.

İnsan kaynakları alanında farklı kurumlarda görev almış deneyimli bir isim olan Tuba Kara Albek, çalışma yaşamına 1998 yılında insan kaynakları uzmanı olarak başladı. Telekom, çağrı merkezi ve perakende gibi sektörlerde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenerek insan kaynaklarının tüm süreçlerinde aktif olarak yer alan Albek, özellikle kurumu çalışanları ile birlikte ileriye taşıyacak iş ve kültüre yönelik transformasyon projelerinin de liderliğini başarıyla yürüttü. Albek, Şekerbank ailesine katılmadan önce ING Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdürmekteydi.

Sivil topluma yönelik gönüllü faaliyetlerde de yer alan Albek, toplumsal cinsiyet eşitliği, üst düzeyde kadın lider sayısının artırılması ve geleceğin kadın lider adaylarının eğitimine yönelik çalışmalarda kurucu/yönetici olarak görevler üstlenmektedir.

Tuba Kara Albek, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü'nde tamamlamış, yine aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans programına katılmıştır.