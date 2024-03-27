Şekerbank'tan sermaye artış kararı

Yönetim Kurulu kararıyla bankanın sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640 milyon lira (yüzde 34,41) artırılarak 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi.

27.03.2024 09:56:440
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Şekerbank'tan sermaye artış kararı

Şekerbank T.A.Ş. sermaye artış kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulunun 26 Mart 2024 tarihli kararıyla bankanın 2 milyar 500 milyon lira olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar 860 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640 milyon lira (yüzde 34,41) artırılarak 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmasına karar verildi. Banka, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğü yetkili kıldı.




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