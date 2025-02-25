Sektörel enflasyon beklentilerinden ne çıktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.

25.02.2025 10:28:430
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Sektörel enflasyon beklentilerinden ne çıktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilediğini, hane halkı için ise yükseldiğini bildirdi.

TCMB, Şubat 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, şubatta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 ve reel sektör için 1,9 puan düşerek yüzde 41,9'a gerilerken, hane halkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,5 puan azalarak, yüzde 28,3 oldu.

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