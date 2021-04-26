Sektörel güven endeksi nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda marta göre, hizmet sektöründe yüzde 2, perakende ticaret sektöründe yüzde 5,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,1 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 105,5 iken, nisanda yüzde 2 azalarak 103,3 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 0,2 artarak 103,2 olarak hesaplandı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,4 yükselerek 103,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,2 azalarak 103,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda yüzde 5,6 düşüşle 103,1'e geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 0,4 azalarak 116,8 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 6,8 azalarak 87,7 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 9,9 azalarak 104,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 79,8 iken, nisanda yüzde 3,1 düşüşle 77,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,8 azalarak 74,9'a düştü. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 azalarak 79,7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe nisanda girişimlerin yüzde 49,5'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 50,5'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" martta yüzde 24,5 iken nisanda yüzde 28,7, "talep yetersizliği" mart yüzde 23,2 iken nisanda yüzde 25,5 ve "diğer faktörler" martta yüzde 24,3 iken nisanda yüzde 23,9 olarak kayıtlara geçti.



