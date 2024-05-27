Sektörel güven, inşaat ve perakendede düştü

TÜİK verilerine göre, Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 inşaat sektöründe ise yüzde 0,3 azaldı.

27.05.2024 10:47:540
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Sektörel güven, inşaat ve perakendede düştü

Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe değişim göstermezken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mayısta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,6 gerilerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,7, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 yükseldi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 gerileme oldu.

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