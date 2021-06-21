Selva Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

Selva Gıda'da halka arz büyüklüğü 79,6 milyon TL oldu.

21.06.2021 12:39:000
Paylaş Tweet Paylaş
Selva Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

17-18 Haziran tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilen Selva Gıda halka arzında toplam büyüklük 79,6 milyon TL olarak kaydedildi.

Selva Gıda halka arzına aracılık eden Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan açıklamada 26 milyon hisse başına 3,06 liradan halka arz edildiği belirtildi. Halka arz büyüklüğü 79,6 milyon TL oldu.

764 yerli bireysel yatırımcının hisselerin yüzde 30’unu aldığı kaydedildi.

Yabancı kurumsal firmalar hisselerin yüzde 51’ini alırken yüzde 29,6 hisse Polonya merkezli Intercapital Markets AD, yüzde 21,8 hisse de Malta merkezli XNT tarafından alındı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sorunlu alacağa yakın takip

Sorunlu alacağa yakın takip

İş Bankası 2 yeni sendikasyon kredisi aldı

İş Bankası 2 yeni sendikasyon kredisi aldı

Hedef 2030'a kadar 200 milyar TL

Hedef 2030'a kadar 200 milyar TL

Salgın yılının karnesi

Salgın yılının karnesi

"Türk bankaları için asıl risk pandemi değil"

"Türk bankaları için asıl risk pandemi değil"

TCMB piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi

TCMB piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi

Yorum Yaz