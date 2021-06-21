Selva Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

Selva Gıda'da halka arz büyüklüğü 79,6 milyon TL oldu.

17-18 Haziran tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilen Selva Gıda halka arzında toplam büyüklük 79,6 milyon TL olarak kaydedildi.

Selva Gıda halka arzına aracılık eden Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan açıklamada 26 milyon hisse başına 3,06 liradan halka arz edildiği belirtildi. Halka arz büyüklüğü 79,6 milyon TL oldu.

764 yerli bireysel yatırımcının hisselerin yüzde 30’unu aldığı kaydedildi.

Yabancı kurumsal firmalar hisselerin yüzde 51’ini alırken yüzde 29,6 hisse Polonya merkezli Intercapital Markets AD, yüzde 21,8 hisse de Malta merkezli XNT tarafından alındı.