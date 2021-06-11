Selva Gıda’nın halka arzına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Selva Gıda Sanayi AŞ’nin hisse başı 3,06 liradan halka arzını onayladı.

11.06.2021 09:07:000
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Selva Gıda’nın halka arzına onay geldi

SPK haftalık bültenine göre, kurul Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, 75 milyon lira bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Doruk Faktoring AŞ’nin 82 milyon lira, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ’nin 500 milyon lira, Çağdaş Faktoring AŞ’nin 300 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama AŞ’nin 1 milyar 950 milyon lira ve İş Faktoring AŞ’nin 1 milyar 167 milyon lira borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ’ye, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu dört adet fonun portföy dağılım raporlarında tespit edilen eksikliklerden dolayı 153 bin 708 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti. AA

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