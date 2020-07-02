Servetiyle rekor tazeledi

Jeff Bezos’un serveti, Amazon.com’daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen, bir önceki rekorunu da tazeledi.

Seattle merkezli perakende zincirinin hisseleri çarşamba günü %4,4 artarak rekor 2,878.70 dolara ulaşarak Bezos’un servetini 171.6 milyar dolar seviyesine getirdi. Daha önceki rekor 4 Eylül 2018’de 167,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Bezos’un sadece bu yılki 56,7 milyar dolarlık kazancı ABD’de giderek artan gelir eşitsizliğini de gözler önüne seriyor. Halka arzlar ve iyi performans gösteren hisse piyasaları da servetin katlanmasında önemli bir rol oynadı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Amazon saha çalışanlarına 500 dolar ikramiye vermek için 500 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Pandeminin e-ticarete olan talebi körüklemesiyle birlikte bir Amazon ciddi bir çıkış yakaladı. Bezos ise şirketin hisselerinin %11’ine sahip ve servetinin büyük bir kısmını bu hisseler oluşturuyor.

Bu süreçte en çok kazanan şirketlerin büyük çoğunluğu teknoloji sektöründe bulunuyor. Elon Musk da 1 Ocak’tan itibaren servetine 25,8 milyar dolar ekledi. Zoom Communications’ın kurucusu Eric Yuan’ın servetiyse neredeyse dörde katlanarak 13,1 milyar dolara ulaştı.