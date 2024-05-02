SETBİR Yönetim Kurulu Çeşme Altın Yunus’ta toplandı

SETBİR Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Çeşme Altın Yunus Oteli’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve Ulusal Süt Konseyi temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Çeşme Altın Yunus Oteli’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve Ulusal Süt Konseyi temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun toplantının açılışında yaptığı konuşmada: “SETBİR yaklaşık yarım asırlık geçmişiyle süt ve et sektörlerinin gelişmesinde sorumluluk üstleniyor. Tarım, hayvancılık ve gıda, dünya ve Türkiye için stratejik sektörler. Tarım ve hayvancılığı desteklemek, gıda güvenliğini ve gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Sektörümüzün dünya ve Türkiye için vazgeçilmez olmasının bilinciyle sektörün önde gelen sanayici ve üreticileri ile birlikte, ortak sorunlarımızın çözümü ve kurucularımızın üstlendiği misyonu yerine getirmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Yaşar Holding YK Başkanı Feyhan Yaşar konuşmasında SETBİR’in kurucularını minnetle andı

SETBİR’in Çeşme Altın Yunus Oteli’nde gerçekleşen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ev sahipliğini Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar yaptı. Feyhan Yaşar, sivil toplumun önemine vurgu yaptığı açılış konuşmasında “Yaşar Topluluğu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı babamız Selçuk Yaşar’ın kurucuları arasında bulunduğu SETBİR, sadece sanayicinin değil süt çiftçisinin, et ve yem üreticisinin, tüketicinin haklarının korunmasında, adil ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesisinde, sektörün sorunlarının çözümünde görev alarak devlet ve sektör arasında kurulan bağın güçlenmesi için çalışmayı sürdürüyor. Bu vesile ile SETBİR’in kurucularını minnetle anıyor, bugüne kadar görev üstlenerek sektörümüzü bugünlere taşıyan tüm üyelere teşekkür ediyorum.

Tarıma dayalı sanayi, dünya ve Türkiye için vazgeçilmez sektörlerden. Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sektörlerimizde markalar yaratarak, Ar-Ge ve inovasyonun gücünü kullanarak pazarlara uygun ürünler üreterek, yeni pazarlar bularak, mevcut pazarlarda derinlemesine büyüyerek, marka ve ürünleri yerel pazarlama enstrümanları ile destekleyerek ihracatı artırmalıyız. Değişen dünya dinamiklerine uygun hareket ederek, dijitalleşmenin gücünü kullanarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda etkinliğimizi artırmalı, daha fazla markamızı ve ürünümüzü dünya pazarlarına ulaştırmalıyız. Sektörümüz, verimlilik, ihracat, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularını odağına alarak büyümeyi sürdürecek." diye konuştu.