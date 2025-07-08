SGK-Bağkur Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek... Takvim belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz 2025 dönemi maaş zammı, geçtiğimiz hafta Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti. Emekli aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşı da bu artışla 14.469 TL'den 16.881 TL'ye yükseltildi. Peki SGK-Bağkur Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek. İşte belirlenen takvim

Bu zam oranı, sadece emekli aylıklarını değil; dul ve yetim maaşları, engelli aylığı ve diğer birçok sosyal yardım ödemesini de etkileyecek. Emekliler şimdi zamlı maaşların hesaplarına ne zaman yatırılacağını öğrenmeye odaklandı.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenen farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak.

4/C (Emekli Sandığı) emeklilerinin maaşları, üç ayda bir ve doğum tarihlerine göre yatırılmaya devam edecek.

4/A (SSK) ve 4/B (Bağ-Kur) emeklilerinin maaş ödemeleri ise tahsis numaralarına göre aşağıda belirtilen takvime göre yapılacak.

En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme süreci devam etmekle birlikte, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği biliniyor. Bu düzenlemenin bu hafta tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durumda, maaşını alt sınırdan alan emeklilerin de zamlı maaşlarını bu ay içinde alması ve dolayısıyla fark ödemesi yapılmaması öngörülüyor.

Zamlı 4/A SSK Emekli Maaş Ödeme Günleri:

Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre maaş ödeme günlerini aşağıdaki listeden kontrol edebilirler:

Tahsis numaras��nın son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4/A ve 4/B emeklileri için yeni maaş ödemelerinin 17 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'a kadar tamamlanması beklenmektedir.