SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 166,7 milyar lira alacağını yapılandıran Kurum, ekim ayı itibarıyla 25 milyar liranın üzerinde tahsilat yaptı.

20.11.2023 10:02:270
Paylaş Tweet Paylaş
SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 166,7 milyar lira borç yapılandırmasının 25 milyar liranın üzerindeki bölümünü ekim ayı itibarıyla tahsil etti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuruları 3 Temmuz'da sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ya, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvurdu.

Kuruma toplam 166,7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 dört taksit ödemelerinin ardından ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.

Sonraki aylarda yapılacak tahsilatlar ve deprem bölgesi ertelemelerinin de yapılacağı dikkate alındığında Kurumun, borç yapılandırma kapsamındaki tahsilat tutarının daha da artması bekleniyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

43 CEO neyi değiştirdi?

43 CEO neyi değiştirdi?

Liderliğimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız

Liderliğimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız

Pazara ısınma süresi

Pazara ısınma süresi

Yurt dışında halka arz hedefliyoruz

Yurt dışında halka arz hedefliyoruz

Büyük dönüşüm!

Büyük dönüşüm!

Yatırım açığı nerede

Yatırım açığı nerede

Yorum Yaz