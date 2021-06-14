SGK’ye kayıtlı tüm çalışanlar için koronavirüs aşı randevuları açılıyor

SGK’ye kayıtlı tüm çalışanlar için koronavirüs aşı randevuları salı gününden itibaren açılıyor

14.06.2021 23:49:000
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SGK’ye kayıtlı tüm çalışanlar için koronavirüs aşı randevuları açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için yarından (salı) itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun.” ifadelerini kullandı.




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