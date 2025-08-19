Shein, Hong Kong'da halka arzı kolaylaştırmak için Çin'e geri dönmeyi düşünüyor

Shein Group, hızlı moda perakendecisinin Hong Kong'da halka arz planlarını onaylaması için Pekin yetkililerini ikna etmek amacıyla merkezini Çin'e geri taşımayı düşünüyor. Bloomberg’de çıkan habere göre; şu anda Singapur'da yerleşik olan Shein, Çin anakarasında bir ana şirket kurmak için avukatlara danıştı. Kaynaklar görüşmelerin ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve Shein'in bu adımı atacağının garantisi olmadığını söylediler. Shein, yıllar boyunca halka arz planları hakkında, halka açılmaya kararlı olduğunu söylemekten başka pek bir şey söylemedi. Shein Yönetim Kurulu Başkanı Donald Tang da bunu en son mart ayında yineledi.

New York ve Londra’da onay alamadı

New York ve Londra'da halka arz için gerekli düzenleyici onayları alamayan Shein, uzun zamandır beklenen halka arzını gerçekleştirebileceği yerler konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Bu durum, şirketin gizli bir yol izleyerek başvurduğu Hong Kong'da halka arz planının önemini artırıyor ve şirketin, halka arzın gerçekleşmesi için anlaşmayı onaylaması gereken Çinli yetkilileri nihayet ikna etmesinin daha da önemli hale gelmesine neden oluyor.

Shein'in merkezi Singapur'da olmasına rağmen, şirket hala Çin düzenleyici kurumlarının denetimine tabi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Çin ile önemli bağlantıları olan tüm şirketlerin, Çin'de kayıtlı olmasalar bile, dünyanın herhangi bir yerinde hisse senetlerini halka arz etmeden önce düzenleyici kurumun incelemesinden geçmelerini şart koşuyor.

Çin'in devasa giyim üretim tedarik zincirine dayanan Shein'in halka arzını Londra'dan Hong Kong'a kaydırmasının temel nedeni, CSRC'nin Londra borsasına kote olma onayını alamamasıydı. Halka arz işlemlerini yürüten avukatlara göre halka arz başvurusu sırasında bir şirketin merkezini değiştirmek mümkün ancak bu nadir olan bir durum.

Tersine adım

Çin'in doğusundaki Nanjing şehrinde kurulan Shein için, merkezini tekrar anakaraya taşımak, 2021 yılında merkezini Singapur'a taşımasının tersine bir adım olacaktır. Şirket yıllardır kendini küresel bir şirket olarak pazarladı. Üç yıl önce 100 milyar dolar değerinde olan Shein ve IDG Capital, Mubadala Investment, Tiger Global Management ve HSG gibi destekçileri, şirketin değerinin on milyarlarca dolar düşüşünü izledi. Bloomberg News şubat ayında, şirketin yatırımcılarının değerlemesini yaklaşık 30 milyar dolara düşürmesi için baskı yaptığını bildirdi.

Shein'in değeri de baskı altında kaldı ve ABD ve Avrupa gibi önemli pazarlarda Temu ile yoğun rekabetle karşı karşıya kalması nedeniyle özel işlemlerde değer kaybetti. Bu arada, Shein zorlu halka arz sürecinde birçok engelle karşılaştı. 2023 yılında, ABD'li milletvekilleri, şirketin Sincan'da zorla çalıştırma uyguladığı iddialarını incelemek için kampanya başlattı. Tang, şirketin bu konuda “sıfır tolerans” politikası uyguladığını söyledi. Ancak bu tepki, sonunda şirketin New York'ta halka arz girişiminden vazgeçmesine neden oldu.

Şirket daha sonra Londra'da halka arz için girişimde bulundu ancak Shein'in Pekin'den onay almakta yaşadığı zorluklar nedeniyle süreç uzadı. Bloomberg'in haberine göre şirket daha sonra Hong Kong'a yöneldi ve burada gizli bir başvuru yaptı. Bu, yerel düzenleyici kurumun halka arz kurallarını gevşetmesinin ardından şehirde giderek yaygınlaşan bir halka arz başvuru yöntemidir. Hong Kong'da halka arz gerçekleşirse, bu yıl dünyanın en sıcak halka arz pazarlarından biri olan şehir için ödül niteliğinde bir halka arz olacak.



