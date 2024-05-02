Shell'den ilk çeyrekte beklentinin üzerinde kar

Enerji şirketi Shell'in düzeltilmiş geliri ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerine çıktı. İlk çeyrek karı geçen yıla göre yüzde 19,8 azaldı.

2.05.2024 10:54:310
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Shell'den ilk çeyrekte beklentinin üzerinde kar

Enerji şirketi Shell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin düzeltilmiş geliri yılın ilk çeyreğinde 7,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi bu rakamın 6,5 milyar dolar olması yönündeydi. Yüksek rafinaj marjları ve güçlü petrol ticareti, şirketin karının beklentileri aşmasında etkili oldu.

Şirketin bu dönemdeki karı geçen yılın aynı dönemindeki 9,6 milyar dolara göre yüzde 19,8 azaldı. Shell, gelecek üç ayda tamamlamayı planladığı 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı.

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