Shell'in ilk çeyrek karı yüzde 28 düştü

Enerji şirketi Shell'in yılın ilk çeyreğindeki net karı, yıllık bazda yüzde 28 düşmesine rağmen piyasa beklentilerini aşarak 5,58 milyar dolar oldu.

2.05.2025 12:09:430
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Shell'in ilk çeyrek karı yüzde 28 düştü

Shell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı.

Şirket, bu dönemde 5,58 milyar dolar net kar elde etti. Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının yaklaşık 4,96 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, Shell'in bu dönemdeki karı beklentilerin yaklaşık yüzde 13 üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net karı 2024’ün aynı çeyreğine göre ise yüzde 28 geriledi.

Daha düşük amortisman ve daha düşük maliyetler Shell'in ilk çeyrekteki kazançlarını dengeledi.

Şirket, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen gelecek üç ay için ek 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı. Böylece şirket, art arda 14 çeyreklik en az 3 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirecek.

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