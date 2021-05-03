Siber tehditlere karşı yeni savunma

Trend Micro'nun yeni tehdit savunma platformu, merkezi risk görünürlüğü sağlıyor ve tehditlerin daha hızlı tespit edilerek müdahalede bulunulması için uyarıları önceliklendiriyor.

Siber güvenlik alanındaki şirketlerden Trend Micro, tek bir konsol üzerinden görünürlük ve yanıt sağlayan genişletilebilir platformuyla aşırı uyarı yükü ve kısıtlı kaynak sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Genişletilmiş tespit ve müdahale (XDR) özelliklerini bünyesinde barındıran Trend Micro Vision One™, güvenlik ekiplerinin daha fazlasını görmelerine ve daha hızlı müdahale etmelerine yardımcı olmak için yeni yeteneklerle çıtayı yükseltiyor.

İşletmeler günümüzde izole araçlar, birbiriyle ilişkisiz gibi görünen uyarılar ve sofistike tehditlerle büyük bir mücadele veriyor. Trend Micro, 2019 yılında sunduğu sektörde bir ilk olan XDR çözümüyle BT ortamındaki uyarıları ilişkilendirerek yüzlerce işletmenin siber riskleri tanımlamalarına ve azaltmalarına yardımcı oldu. Şimdi, yine büyük bir yeniliğe imza atarak Vision One ile daha karmaşık güvenlik sorunlarını gelişmiş XDR, yeni risk görünürlüğü, üçüncü taraf entegrasyonları ve güvenlik katmanları genelinde basit tehdit müdahaleleri ile çözüyor.

Glazer’s Beer and Beverage BT'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Aaron Cunningham, "Ekibimiz daha önce önceliklendiremedikleri tehdit uyarılarıyla ağır bir yük altındaydı. Bu, organizasyonumuzu büyük bir risk altında bırakıyordu. Trend Micro, daha fazla bağlam ve daha az uyarı sayesinde tehditlere daha hızlı tepki verebilmemizi sağlayacak. Üçüncü taraf SIEM sağlayıcımızla entegrasyon yeteneği, mevcut yatırımlarımızdan da değer elde edebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

İşletmeler, Trend Micro Vision One ile az sayıda güvenlik kaynağının daha uzman bir düzeyde çalışmasını sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarabiliyor. İşletmelerin potansiyel güvenlik risklerini proaktif olarak belirleyip değerlendirebilmeleri için güvenlik olaylarını daha hızlı incelemelerine, kritik tehdit modellerini ve karmaşık saldırıları belirlemelerine ve genel güvenlik durumlarını ve eğilimlerini anlamalarına olanak tanıyor.

Gartner'ın 2020 yılının mart ayında yayınladığı Genişletilmiş Tespit ve Müdahale için İnovasyon İçgörüleri raporuna göre, işletmelerin güvenlikle ilgili karşılaştıkları en önemli zorluklardan ilki teknik açıdan bilgili güvenlik operasyonları çalışanlarını işe almak ve elinde tutmak. İkinci zorluk ise savunma pozisyonunu güvenli bir şekilde yapılandırmanın yanı sıra hızlı bir tespit ve müdahale olanağı tanıyan bir güvenlik operasyonları yeteneği oluşturmak. Bu iki sorunun kesişmesi, ana akım işletmeleri büyük bir sıkıntıya sokuyor.

Yeni platform şu unsurları içeriyor:

•Görünürlük ve tehdit istihbaratı: Trend Micro Research içgörüleriyle desteklenen güvenlik risk görünürlüğü ve çapraz katman tespit modelleri, işletmelerin karmaşık saldırıları ve silolara ayrılmış çözümlerin gözden kaçırdığı güvenlikle ilgili risk noktalarını görmelerini sağlıyor. Önizlemede, SaaS uygulama kullanımı, risk seviyeleri ve zaman içindeki eğilimlere ilişkin yeni bilgiler yer alıyor.

•Amaca yönelik tasarlanmış sensörler: Kritik güvenlik katmanlarında Trend Micro güvenlik yığınlarıyla doğal entegrasyonlar.

•Mevcut altyapıya uyum: İş akışlarının tamamlanması için halihazırda kullanılan mevcut üçüncü taraf çözümleriyle kullanıma hazır API entegrasyonları.

•Basit yönetim: Güvenlik politikalarını tek bir konsol üzerinden ayarlama ve güvenlik katmanları arasında gerçekleştirilen müdahaleleri yönlendirme yeteneği

Trend Micro Teknik Lider Burçin Olgaç, "Trend Micro, otuz yılı aşkın deneyimi ve inovasyonlarıyla hızla büyüyen XDR alanında en ön saflarda yerini aldı. XDR çözümleri pazarda yerini alırken biz daha da ileri gidiyor ve daha fazlasını sunuyoruz. Trend Micro Vision One platformu, kritik ihtiyaçları belirleyerek ve hızlı eylemler sunarak güvenlik ekiplerinin daha iyi iş çıkartmasına yardımcı oluyor. Tehdit savunma platformumuzu, değişen tehdit ortamına ve müşterilerimizin altyapısına uygun olarak geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Müşteriler bu yeni platformu Trend Micro'nun katmanlı güvenliğinin yanı sıra yeni entegrasyonlar sayesinde üçüncü taraf uç nokta koruma platformları ve Fortinet, Microsoft Sentinel ve Splunk dahil olmak üzere SIEM ve SOAR gibi diğer güvenlik teknolojilerine kolayca bağlayabiliyor. Yeni platformu erken aşamada kullanıma alan müşteriler, güvenlik duvarları, talep, kimlik ve erişim yönetimi gibi çözümlerle SIEM ve SOAR'ın ötesinde entegrasyon fırsatına sahip oluyor.



