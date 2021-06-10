Sıfır kilometre araç fiyatları nasıl? 300 bin TL altı sadece 217 model kaldı

Cardata, 300 bin TL’ye kadar olan sıfır kilometre otomobilleri analiz etti. Buna göre şu an piyasada sıfır otomobiller arasında 300 bin TL’ye kadar sadece 217 model kalmış durumda.

Sıfır kilometre otomobillerde fiyatlar Haziran 2021 itibarıyla nasıl? Cardata, 300 bin TL’ye kadar olan sıfır kilometre otomobilleri analiz etti. Buna göre şu an piyasada sıfır otomobiller arasında 300 bin TL’ye kadar sadece 217 model kalmış durumda. Bundan sonra 0 km araç satın almanın çok daha zor olacağını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yükselen döviz kuru ve buna bağlı olarak araçlarda artan vergi matrah dilimleri, yüksek faiz ve düşen alım gücü 0 km bir araç satın almayı oldukça zor hale getiriyor” diyor.

Cardata verilerine göre otomobil fiyatlarında yıl başında başlayan yükseliş devam ediyor. Bu yılın ocak-mayıs döneminde sıfır kilomatre araç fiyatları yüzde 16,6 arttı. Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5’lik bir artış olacak ve yılın ilk altı ayında sıfır km araçlarda ortalama artış yüzde 20’ler civarında olacak.

Bundan sonra sıfır kilometre araç satın almanın çok daha zor olacağını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’ın yorumları şöyle:

“Yükselen döviz kuru ve buna bağlı olarak araçlarda artan vergi matrah dilimleri, yüksek faiz ve düşen alım gücü 0km bir araç satın almayı oldukça zor hale getiriyor. Öyle ki şu an piyasada satılmakta olan yaklaşık 1.300 adet 0 km otomobile baktığınızda 300 bin TL’ye kadar sadece 217 model tipi kalmış 0 kilometrede. 300 bin TL’ye kadar satın alınabilecek 0 kilometredeki bu 217 adet otomobilin ortalama fiyatı ise 221 bin TL. Alım gücüne göre oldukça yüksek. Dört sene önce 80 bin TL’ye satılmakta olan C segmenti baz bir otomobilin bugünkü fiyatı 240 bin TL olmuş durumda. Yani dört senede üç katı bir artış var.”

* İşte 300 bin TL altındaki 217 sıfır otomobil (Haziran 2021)

Yükselen bir fiyatın Türkiye’de hiçbir zaman düşmediğine dikkat çeken Yalçın şu şekilde devam ediyor:

“Döviz kurunda bir gerileme olmadığı, faizlerin düşmediği, vergilerin daha normal seviyelere gelmediği, kişi başına düşen gelir artmadığı ve enflasyonun makul seviyelere inmediği sürece, bu gidişle 0 km araç satın almak çok daha zorlaşır. Öyle ki barem artık 300 bin TL’de 0 km araçlarda. Bu yüzden artık çok yakın bir zamanda otomobil sadece A noktasından B noktasına gitmek için bir araç olacak ve insanlar da bu nedenle internetten 3 bin-4 bin dolar seviyesindeki o iki kişilik elektrikli araçlardan satın alacak gibi duruyor durum. Özellikle Z Kuşağı böyle basit, fiyatı çok çok düşük elektrikli mini araçlara yönelecek. Zaten otomotivde tüm oyuncuların gelecek planlamaları ve stratejik yönelimleri de bu yönde.”

Şu an satılmakta olan 1.300 adet 0 km araç içinden:

300 bin TL’ye kadar satın alınabilecek otomobil sayısı sadece 217 adet kaldı.

300 bin TL’ye kadar satın alınabilecek bu 217 adet otomobilin ortalama fiyatı: 221.000 TL

300 bin TL’ye kadar satın alınabilecek SEDAN otomobil sayısı 29 adet.

300 bin TL ye kadar satın alınabilecek SUV’ların sayısı 27 adet.

ORTALAMA FİYATLAR NASIL?

300 bin TL’ye kadar olan otomobillerden BENZİN+MANUEL araçların fiyat ortalaması: 211.000 TL

300 bin TL’ye kadar olan otomobillerden DİZEL+OTOMATİK araçların fiyat ortalaması: 255.000 TL