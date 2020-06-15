Atasun Optik CEO’su Aydın, "Lüks segmentte tüketicinin beklentisini karşılayacak üçüncü bir markayı bünyemize eklemek istiyoruz. Bir satın alma olabilir veya sıfırdan bir marka yaratabiliriz" diyor.

Atasun Optik, 2007 yılından itibaren 44 ülkede 7 binden fazla noktası ve 37 binden fazla çalışanı ile optik perakende sektörünün küresel liderlerinden olan GrandVision’ın yüzde 100 iştiraki olarak hizmet veriyor. Atasun Optik ve Solaris olarak 2 farklı tüketici markası olan şirketin, Türkiye’nin 53 ilinde 257’den fazla mağazası var.

Nilüfer GÖZÜTOK ÜNAL

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Aslında Atasun Optik son 5 yılın en hızlı büyüyen markalarından biri. 2015 yılında 130 mağazası olan şirket 5 yılda her yıl ortalama 30 mağaza açarak bu sayıyı 257’ye ulaştırdı.

Bu performansla Grand Vision çatısı altında ciro büyüklüğü açısından ilk 10 ülke içerisinde yer aldıklarını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “2019 yılında yüzde 40 büyüme sağladık. 2019 yılında mağaza açılışları toplam büyümeye yüzde 15,5’lik katkı sağladı. Diğer yandan 2019 yılında dijital kanallarda ciddi bir yatırım yaptık. Fiziksel mağazalarının yanı sıra Solaris markamız için yeni bir e-ticaret sitesi açtık, mobil uygulamamızı güçlendirdik. Bu yıl Trendyol, N11 gibi online pazar yerlerinde mağazalar açmaya devam ediyoruz” diyor.

Şirket 2020 için de 15 milyon TL yatırım ve 40 yeni mağaza ile yüzde 35’lik bir büyüme hedefliyordu. Ancak global salgın süreci birçok şirket gibi Atasun Optik’in de yeni planlar yapmasına neden oluyor. Şu anda yeni bir hedef belirlemenin ötesinde bir gözlem süreci içinde olduklarını belirten Aydın, operasyonlarını e-ticaret kanallarına yönlendirdiklerini, burada satıştan önce müşterileriyle bir arada kalmak için hareket ettiklerini söylüyor. “Dünya ekonomisinin küçüleceği bir yıldan bahsediyoruz. Salgının etkisinin azalacağını umduğumuz ikinci çeyrek sonu yılın diğer yarısı için de etkileyici olacak. Bu aşamada hedefimiz, öncelikle sağlığımızı koruyarak işimizi sürdürülebilir kılmak” diye konuşuyor.

Bu dönemde Nihat Aydın’ın odağında ise yetenek yönetimi, verimlilik ve dijitalleşme var. Bu odak çerçevesinde yol haritasında da öne çıkan üç konu bulunuyor. Aydın bu konuları da şöyle paylaşıyor:

“İlk konu yetkinlik ve yetenek gelişimi. Mevcut ekibimizi liderlik vasıflarıyla geliştirirken yeni ekiplerimizin hedeflerimize uygun yeteneklerde olması önceliğimiz. İkincisi, özellikle lüks segmentte tüketicinin beklentisini karşılayacak üçüncü bir markayı bünyemize eklemek istiyoruz. Bu alanda henüz çalışmalarımız devam ediyor, bir satın alma olabilir veya biz sıfırdan bir marka yaratabiliriz. Üçüncüsü ise sadece güneş gözlüğü ürünleriyle hizmet veren Solaris markamızı güçlendirmek.”

“HEDEF İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK”

Atasun Optik’in 2023 hedefi, bünyesinde franchise’ı da barındıran 500 mağazalık bir yapıya ulaşarak Türkiye’nin en büyük perakendecilerinden biri olmak. Diğer taraftan Grand Vision çatısı altında ciro büyüklüğü açısından ilk 10 ülkeden ilk 5 ülkeye yükselmek istediklerini belirten Nihat Aydın, “Grup içerisinde İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’dan oluşan G4 gücünü Türkiye’yi de ekleyerek G5’a dönüştürmek istiyoruz” diyor.