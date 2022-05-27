Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV arttı

Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AA’nın haberine göre kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın (potansiyel yüzde 50-60 oranındaki Yi-ÜFE) ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı.

Asgari maktu vergi tutarı malttan üretilen biralarda 3,5277 liradan 4,4096 liraya, taze üzüm şarabında 17,3457 liradan 21,6821 liraya, köpüklü şaraplarda 117,1916’dan 146,4895 liraya, vermut ve diğer taze üzüm şaraplarında 176,8713 liradan 221,0891 liraya yükseltildi.

Söz konusu oranlar alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 18 veya daha az olanlarda 140,4559 liradan 175,5698 liraya, yüzde 22 ve fazla olanlarda 481,9875 liradan 602,4843 liraya çıkarıldı.

Fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarları değişmezken, tağyir edilmiş veya edilmemiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler, likörler, üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yoluyla elde edilen alkollü içkiler, cin ve geneva, votka ile rakılarda bu tutar 481,9875 liradan 602,4843 liraya çıktı.

Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolarda asgari maktu vergi tutarı 0,6464 liradan 0,7110 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,8642 liradan 0,9506 liraya yükseltildi.

Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi.

Nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,1450 liradan 0,1595 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,8370 liradan 0,9207 liraya çıkarken makaronda asgari maktu vergi tutarı 0,0994 liradan 0,1093 liraya yükseltildi.