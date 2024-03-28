Sigorta sektörü 2023'te 483 milyar TL prim üretti

Sigorta sektörünün 2023 sonu itibarıyla öz sermayesi bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde büyüyerek 166,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sigorta sektörünün prim üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektör için 2023'ün kur belirsizlikleri, ekonomik dalgalanmalar, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarlar ve artan reasürans maliyetleriyle zor geçtiğini aktardı.

Gülen, "Sektörümüz tüm yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve aktif büyüklüğü 1,4 trilyon lira seviyelerini aşarken, prim üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 483 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında en öncelikli konumuz olan sigorta penetrasyon oranımız son 10 yılda ilk kez yüzde 2,3 seviyesine ulaştı ve yüzde 3'e ulaşma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülen, 2023'te verdikleri teminat ve ödenen tazminatlarla Türkiye'nin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine yönelik üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydederek, "Ekonomiye sağladığımız fon tutarı 1,3 trilyon lirayı aşarken, topladığımız her kuruşu bu ülkenin varlıklarına yatırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sektörün öz sermayesi yüzde 100'ün üzerine büyüdü

Uğur Gülen, tüm olumsuzluklara rağmen sigorta sektörünün öz sermayesinin 2023 sonu itibarıyla yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü ve 166,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sektörün geçmiş dönemlerde yaşadığı sermaye kaybını telafi etmek adına önemli bir performans gösterdiğini vurgulayan Gülen, daha güçlü sermaye yapısı için doğru politikalar eşliğinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Gülen sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla sadece 2023'te günde 260 bin kişinin hayatına dokunduğunu ve günlük 1,2 milyar lira gibi bir tutarı ekonomiye döndürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün 2023 sonu itibarıyla üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun yanında sektörümüz ülke ekonomisine GSYH'nin 20 katı, yaklaşık 491 trilyon lira değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin üstündeki ekonomik yükü alıyor."

Sağlık sigortasında pozitif bir yıl yaşadık

TSB Başkanı Gülen, trafik sigortasının 2023 yılında da gündemin en üstünde yer aldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Trafik branşında 2023 yılı itibarıyla teknik zarar 13,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yatırım gelirleri hariç bırakıldığında ise branşta kar eden şirket bulunmadığı ve teknik zararın 33 milyar liraya ulaştığı görülmektedir. Aynı zamanda bu branşta tahkime intikal eden dosya sayılarının 2021'de 294 bin adetken, 2022'de 501 bin adede, 2023'te ise 571 bin adede ulaşmasıyla yargılama maliyetlerinde ciddi düzeyde bir artışa yol açmıştır. Söz konusu branşta uzun yıllardır yaşanan sorunların çözümü olarak gördüğümüz serbest tarifeye geçmek konusunda bu yıl ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Gülen, geçen yıl araç değerlerinin hızla artmasına paralel olarak kasko branşında 29,7 milyar lira teknik kar elde edildiğini, yatırım gelirleri hariç incelendiğinde teknik karın 7,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının 2023 sonu itibarıyla 4,1 milyon kişiye yükseldiğini kaydeden Gülen, hastalık-sağlık branşında 2023 sonunda 70 milyar lira prim üretildiğini ve branşın yılı 11,8 milyar lira teknik karla kapatıldığını, 36 milyar lira tazminat üstlenerek kamunun sağlık alanındaki yükü karşılamasına destek olduklarını anlattı.

BES'te hedefler her geçen gün aşılıyor

Uğur Gülen, bina tamamlama sigortası ve alacak sigortasının artan öneminden bahsederek, 2023'te 20. yılı kutlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Yüzde 30'luk devlet katkısının cazibesi ve sistemi daha da cazip hale getiren yenilikler, BES'i en güvenilir tasarruf araçlarından biri konumuna yükseltti. 2023 yılı sonunda BES, OKS dahil toplamda 16 milyon katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğünde OKS ve devlet katkısı dahil 760 milyar liranın üstüne gelirken, 2024 yılının ilk 3 ayında ise artan ilgiyle birlikte katılımcı sayısında toplamda 16 milyon 200 bine ve 900 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaştı."

En büyük zorluklar iklim değişikliği ve afetler

TSB Başkanı Gülen, sektörün önündeki en büyük zorlukların iklim değişikliği ve afetler olacağını belirterek, "Türkiye özelinde ise en önemli risk olan, beklenen Marmara depremi karşımızda duruyor. Bu gerçekten kaçılamayacağı bilinciyle hızlıca sektör olarak kamuoyunda farkındalığın artması için devletimizin de destekleriyle aksiyona geçilecek bir yol olduğuna ve bu konuda da hep birlikte 'hemen şimdi' dememizin çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörünün güçlü bir sermaye yapısına sahip olmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gülen, şunları kaydetti:

"Sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına hizmet etmesinin yanı sıra başta olası Marmara depremi olmak üzere katastrofik risklerin oluşturacağı zararları telafi noktasında sermaye gücümüz oldukça kritik önemi haizdir. Dolayısıyla sigorta sektörünün sermaye yapısının daha da güçlenmesini sağlayacak yaklaşımlar doğrultusunda politikalar oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, trafik branşında serbest tarifeye geçilmesinin bu anlamda yapısal ve sürdürülebilir etkisi olacağı düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemde sigortalılık oranlarının artırılması, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konuları öncelikli olacak ve bu 4 madde üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağız."