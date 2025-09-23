Sigorta sektörü mağdurların yanında: 2.2 milyon kişiye ödeme yapıldı

Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında yılın ilk 6 ayında 2 milyon 255 bin 464 mağdura 100,9 milyar lira tazminat ödendi.

AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bu yılın ilk yarısına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiklerinden derlediği bilgiye göre, trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında ödenen tazminatlar arttı.

Ocak-haziran döneminde bu üç branşta 173,1 milyar lira prim yazıldı, toplam tazminat ödemesi 100,9 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 255 bin 464 oldu.

Türkiye'de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında yılın ilk yarısında sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 64,2 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 1 milyon 505 bin 365 oldu. Tazminat ödenen 1 milyon 695 bin dosya kayıtlara geçti.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 12 milyon 960 bin 450 teminat verildi, yazılan prim tutarı 107,4 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat ise 36,5 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 13,6 milyar lirayla kamyonet ve 2,9 milyar lirayla kamyon izledi.

- Kaskoda 6 ayda ödenen tazminat 37 milyar liraya yaklaştı

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına alan kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 36,7 milyar lira tazminat ödendi, mağdur sayısı 749 bin 436, tazminat ödenen dosya sayısı ise 774 bin 590 oldu.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 544 bin 751 teminat verildi, yazılan prim tutarı 65,5 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 26,3 milyar lirayla otomobiller, 3,9 milyar lirayla kamyonetler ve 2,9 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

- Ferdi kazada en çok tazminat, 31 ve üstü koltuklu otobüsler için

Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında yılın ilk yarısında toplam 18,9 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Ödemede bulunulan mağdur sayısı 663, dosya sayısı ise 482 oldu.

Ferdi kaza sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 83 bin 504 teminat verilirken, 106,5 milyon liralık prim yazıldı. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 13,5 milyon lirayla 31 ve üstü koltuklu otobüsler için ödendi. 10-17 koltuklu minibüsler için 3,2 milyon lira ödeme yapıldı.

- Tazminat ödemelerinin büyük kısmı doğrudan sigortalı ve üçüncü şahıslara yapıldı

Yılın ilk yarısında tazminat ödemelerinin çoğu doğrudan hak sahiplerine yapıldı. Trafik sigortasındaki 64,2 milyar liralık ödemenin yüzde 87,4'üne denk gelen 56,1 milyar lirası, doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara yönelik oldu.

Kasko branşındaki 36,7 milyar liralık tazminat ödemesinin yüzde 95,4'üne karşılık gelen 35 milyar lirası, doğrudan hak sahiplerine aktarıldı. Ferdi kaza sigortasında ise 18,9 milyon liralık tazminatın 15,7 milyon lirası sigortalı veya üçüncü şahıs hak sahiplerine ulaştırıldı. Bu branşta doğrudan ödeme oranı yüzde 83 oldu.

- Tazminattan yararlananların sayısı yüzde 7'den fazla arttı

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üç branşta ödenen tazminat tutarında ve mağdur sayısında artış oldu. Trafik, kasko ve ferdi kazada toplam tazminat ödeme tutarı geçen yılın ilk 6 ayında 64,2 milyar lirayken, bu yılın aynı döneminde yüzde 57,3 artışla 100,9 milyar liraya çıktı. Ödeme yapılan mağdur sayısı yüzde 7,3 artışla 2 milyon 101 binden 2 milyon 255 bine yükseldi.