Sigorta sektörü yapay zeka zirvesinde buluşacak

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nin 16-17 Nisan’da BAU Future Campus’te gerçekleştireceği ‘Yapay Zeka Zirvesi’ne bir oturum ile katılım gösterecek. 17 Nisan’da SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç’in temsil edeceği oturumun konusu ‘Türkiye’de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler’ olacak.

Tüm dünyada son yılların en çok dikkat çeken konularından biri ‘Yapay Zeka’… Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Yapılan araştırmalar, 2022 yılında 428 milyar dolarlık bir hacme sahip olan küresel yapay zeka pazarının 2023 sonunda 515 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. 2030 yılında ise bu alanın 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğü görmesi bekleniyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak uluslararası bir organizasyona imza atacak.

16-17 Nisan’da BAU Future Campus’te gerçekleştirilecek olan ‘Yapay Zeka Zirvesi’ne global marka ve kuruluşların katılması bekleniyor. BAU, İntel, Tübitak, Microsoft, Google Cloud, AWS, Axa Sigorta, Oracle, Adobe, Lenova, Arçelik, Unilever ve birçok markanın yer alacağı zirvede ‘Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği’ (SBD) de bir oturum düzenlemeye hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA ODAKLI ÇÖZÜMLER, UYGULAMALAR VE TRENDLER

SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç’in temsil edeceği oturuma, TBL Legal’den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies’den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan’da BAU Future Campus’te düzenlenecek olan oturumun konusu ‘Türkiye’de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler’ olacak.

Future AI Summit’24’te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zekâ ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara eşsiz bir deneyim sunulması planlanıyor.