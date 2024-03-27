Sigortacılık: Yeni poliçe gelmiyor, DASK'ın kapsamı genişliyor

Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su Selcen Gür; ‘Yeni bir poliçe gelmiyor. Mevcut DASK poliçesinin kapsamı genişliyor. Sadece deprem değil, doğal afetler için de teminat sağlaması amaçlanıyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu yılın ikinci yarısında ‘Zorunlu Afet Sigortası’nı getireceklerini ifade etmesinin ardından gözler DASK’a çevrildi. DASK poliçesinin sadece depremi ve binaları kapsıyor olması vurgulanarak, diğer doğal afetler için de teminat verilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Bahsi geçen ‘Zorunlu Afet Sigortası’nın yeni bir sigorta poliçesine işaret etmediğini, bazı vatandaşların bunu yanlış algıladığını belirten Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su Selcen Gür, şu açıklamayı yaptı: ‘Aslında yeni bir poliçe gelmiyor. Mevcut DASK poliçesinin kapsamı genişliyor. DASK’ın sadece deprem için değil, sel, dolu, hortum, çığ, kaya düşmesi gibi diğer doğal afetler için de teminat sağlaması için hazırlıklar yapılıyor.’

DASK’ın açılımının zaten ‘Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ olduğunu kaydeden Gür, tüm doğal afetlere karşı koruma sağlayacak olan DASK poliçesinin Temmuz ayına yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Halihazırdaki DASK poliçeleri için de vatandaşları uyardı: ‘Mevcut DASK poliçeleri birer zeyilname ile mutlaka revize edilmeli. Enflasyon göz önüne alınarak DASK’ın teminat tutarı değiştirildi. Daha önce metrekare başına 3000 TL olan teminat 6000 TL’ye çıktığı için sigortalılar buna dikkat etmeli. Revize edilmeyen poliçelerde hasar anında eksik tazminat söz konusu olacağı için vadenin bitmesi beklenmeden bu değişiklik yapılmalı.’

Kahramanmaraş depreminin ardından dikkatlerin beklenen Marmara depremine yoğunlaştığını belirten Selcen Gür, Kahramanmaraş depreminde DASK kapsamında 36 milyar TL ye yakın bir tazminat ödendiğini, İstanbul’da deprem olması halinde ise bu rakamın en az üç katı bir tazminat rakamı çıkacağını söyledi: ‘Marmara’da deprem bekleniyor olmasına rağmen sigortalılık oranımız hâlâ çok düşük. Türkiye genelinde DASK oranı, zorunlu olmasına rağmen yüzde 58’lerde. Marmara bölgesinde ise yüzde 65’lerde. Konut sigortalarında ise durum daha vahim. Her 4 konutun sadece 1’i sigortalı. Oysa DASK’ın üst limiti konutta yaşanacak hasarların tamamını karşılamaya yeterli değil. Bu sebeple DASK poliçesine ek olarak mutlaka konut poliçesi de yaptırılmalı.’