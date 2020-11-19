Sigortacılıkta zarar 107 milyar doları aşacak

Lloyd's of London'ın başkanı Bruce Carnegie-Brown, COVId-19 salgınının sigortacılık sektörüne vereceği zararın daha önce açıklanan 107 milyar dolarlık tahminin üzerine yükseleceğini söyledi.

19.11.2020 12:02:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sigortacılıkta zarar 107 milyar doları aşacak

Londra'da yerleşik olan sigortacılık ve reasürans piyasanın küresel kalbi olarak bilinen Lloyd's of London'ın başkanı Bruce Carnegie-Brown, pandemi döneminde sektör zararlarının önceki tahminleri aşacağını belirtti.

Carnegie-Brown, daha önce 107 milyar dolar olarak tahmin edilen sektörün pandemi bağlantılı zararlarının önceki tahminlerin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yönetici, pandemi bağlantılı taleplerin 16 ayrı iş hattı üzerinden kendilerine ulaştığını ifade ederken, "Başka bir durumda görülmeyecek bir gerçeklik var. Pandemi her yerde" dedi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası'ndan faiz artışı ve sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan faiz artışı ve sadeleşme adımı

Hazine 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi

Hazine 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi

Oyların tekrar sayılması için yeni dava

Oyların tekrar sayılması için yeni dava

Yorum Yaz