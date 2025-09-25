“Sıkı para politikası fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek”

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York’ta yaptığı sunumda, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak risklerin devam ettiğini belirterek, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin New York kentinde yatırımcılarla yaptığı görüşmede bankanın internet sitesinde de yayınlanan sunumunda para politikasına dair önemli mesajlar verdi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı politika duruşunun süreceğini ve bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtti.

Karahan, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Faiz kararlarında ihtiyatlı yaklaşım

Politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gelişmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyleyen Karahan, kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacağını kaydetti.

Enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikası daha sıkılaştırılacak

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

OVP ve yapısal reform vurgusu

TCMB Başkanı, Orta Vadeli Program’da (OVP) ortaya konulan makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını, kamu maliyesi ve yapısal reformların para politikasıyla eşgüdüm içinde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Dövizden TL’ye kayış sürüyor

Sunumda ayrıca döviz korumalı mevduatların (KKM) sona erdirildiği, Türk lirasına olan talebin güçlü seyrettiği ve kredi büyümesinin dengeli bir şekilde sürdüğü aktarıldı. Kompozisyonun TL lehine değiştiği, iş gücü verimliliğinde artış ve cari dengedeki iyileşmenin dış finansman ihtiyacını azalttığı belirtildi.

Enflasyonda riskler sürüyor

Enflasyonda genel bir düşüş eğilimi olduğunu belirten Karahan, hizmet kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarına ve okul sezonuyla birlikte aylık hizmet enflasyonunun yükselebileceğine dikkat çekti. Ayrıca olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Karahan, “Enflasyon beklentilerinde iyileşme var, ancak halen yüksek seviyelerde seyrediyor. Fiyatlama davranışlarının tam anlamıyla istikrara kavuşmadığını görüyoruz. Bu nedenle beklenti yönetimi ve iletişim stratejisi kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.