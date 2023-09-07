Sıkı para politikasına devam: Enflasyon tahmini yüzde 65

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Yılmaz'ın sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programın genel görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Verilen mesajlarda depremin genel yönetim bütçesi ve büyüme üzerindeki etkilerine dikkat çekilirken, sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonda tek haneli seyrin amaçlandığı vurgulandı.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65

Buna göre 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4,4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5,5'ten yüzde 4'e geriledi. Enflasyon hedeflerinde ise belirgin artış dikkat çekti. Buna göre önceki programda yüzde 24,9 olarak belirlenen 2023 enflasyon tahmini yüzde 65'e çıktı. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'e yükseldi. Yine OVP'de yer alan tahminlere göre 2023'te kişi başına gelir tahmini 12 bin 415 dolar oldu. 2024 için bu tahmin 12 bin 875 dolar olarak belirlenirken, 2025 için ise 13 bin 717 dolar olarak kaydedildi. Kişi başına düşen dolar cinsi gelir hedefi 2026 yılı için 14 bin 855 dolar olarak belirlendi.

2024 ortalama dolar beklentisi 36,8

Hükümetin açıkladığı göstergelerdeki TL ve dolar cinsi GSYH tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 sonu itibarıyla ortalama dolar kuru tahmini 23,85 lira, 2024 yılı ortalama dolar tahmini ise 36,78 lira olarak hesaplandı. İşsizlik beklentilerinde ise 2025 yılı itibariyle tek haneli seviyelerin hedeflendiği görüldü. 2023 için işsizlik beklentisi yüzde 10,1 olurken, 2024 için yüzde 10,3 olarak kaydedildi. 2025'te hedef yüzde 9,9; 2026'da ise yüzde 9,3 olarak belirlendi. Erdoğan, "Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi, toplamda da 2,7 milyon kişi artmasını ve işsizlik oranının program dönemi sonunda tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi.