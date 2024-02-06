Silk and Cashmere, profesyonel yönetim dönemine adım atıyor

Şirketten yapılan açıklamada 'Silk and Cashmere olarak, yönetim yapımızda heyecan verici bir dönüşüm sürecini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz' denildi.

6.02.2024 17:27:440
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Silk and Cashmere, profesyonel yönetim dönemine adım atıyor

Açıklama şöyle; 'Zamanpur ailesinin 32 yıllık liderliğinin ardından, Ferhat Zamanpur’un Genel Müdür rolünü Kutay Özbek’e devir etmesi ile şirketimiz profesyonel yönetim dönemine geçmektedir.

Bu geçiş, markamızın evriminde önemli bir dönüm noktası olması dışında orijinal hissedarlar kalacağından, aynı zamanda Türk perakende sektöründe de çok sık rastlanmayan bir yönetim değişikliğidir.

Kurumsal, sürdürülebilir ve stratejik ilerleme kararlılığımızı güvence altına alan bu olgunlaşmanın zamanlaması içinde bulunduğumuz yatırım süreci için de çok değerlidir.

Ferhat Zamanpur hem yönetim kurulu üyeliğine devam edecek, hem de danışman olarak değerli rehberliğini sağlayacaktır.

Yasemin Zamanpur CMO görevini üstlenecek ve markamızın gelecekteki başarılarında önemli rol oynamaya devam edecektir.

Genel Müdür pozisyonuna atanan Kutay Özbek de geçtiğimiz bir yıl boyunca başarıyla yönettiği Genel Müdür Yardımcısı rolü sayesinde yeni görevine fazlasıyla hazırlıklı olarak başlamaktadır.

Yenilenmiş bir ruhla, önümüzdeki fırsatları tutkuyla kucaklamaya, zorlukları da azimle karşılamayı dört gözle bekliyoruz'.

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