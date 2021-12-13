Silverline ihracat rekoru kırdı

Yurt içi ve yurt dışındaki markalaşma yatırımları, yeni pazarlara yönelik geliştirdiği projeksiyonlar ve ihracatta yaptığı atılımlarla yüzde 56 büyüme kaydeden Silverline, 2021 yılını 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapatıyor.

Yurt içinde elde ettiği pazar payı ile sektörün en fazla büyüyen marka unvanını elde eden Silverline; ihracatta yaklaşık dolar bazında yüzde 50 büyüme ile 57 milyon dolar ciro elde ederek, bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan Silverline; özellikle döviz kurları ve hammadde sıkıntısına yönelik aldığı tedbirlerle 2022 yılında iç piyasada mevcut hacmini korumayı, ihracatta ise 2021’e göre dolar bazında yüzde 10 büyüme hedefliyor.

Uluslararası standartlara uygun güvenli, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünleriyle kullanıcıların ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan, üretim gücü, ihracat yapılanması ve 1.192 kişiyi aşan istihdamıyla ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan Silverline, 2021’i bir önceki yıla göre yüzde 56 büyüme ile 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapatıyor.

Yurt içinde 2020 yılına göre pişirici grubundaki pazar payını yüzde 11,5’dan yüzde 13,3’e çıkartarak büyümesini devam ettirdi. Ocak, fırın, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden oluşan tasarım ve inovasyon odaklı geniş ürün gamıyla sektörde güçlü bir yer edinen Silverline, 2021 yılında toplamda 1 milyon 364 bin 470 Euro yatırım gerçekleştirdi. Marka 2022 yılında üretim pazarlarındaki kayma ve ihracatta büyüme hedefi ile özellikle üretim yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Mutafa Laçin: İhracat pazarlarında fırsat çok fazla

Avrupa pazarlarında güçlü bir yer edinerek markalaşmak, inovasyon, tasarım ve teknolojik olarak kabul görmek son derece önemli diyen Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin “Bugüne kadar ihracat pazarlarında Avrupa’ya özel ürünler geliştirmemiz, marka yatırımlarımız ve operasyonel yapılanmamız ile ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Girdiğimiz pazarlarda önemli pazar paylarına ulaştık. Bu deneyim ve üretim gücü bizi farklı pazarlarda da güçlendirdi. Teknoloji ve tasarım olarak güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Hedefimiz; farklı coğrafya ve pazarlarda marka konumlaması ile coğrafi çeşitlilik yaratarak, kriz ve maliyetleri doğru yöneterek büyümek. Balkan ülkeleri hem yakın hem de gelişen pazarlar olmasından dolayı ankastre sektörü için önemli potansiyel taşıyor. Uzun yıllardır özellikle Yunanistan, Romanya ve Sırbistan ile güçlü ticaret hacimlerine ulaştık. Fakat hala Balkan potansiyelinin tamamını kullandığımız söylenemez. Yeni ülkeler ve satış kanalları yaratmalıyız. Bunun ilk adımlarını 2020’de Kosova, 2021’de de Makedonya ile attık. Bu pazarların en önemli zincir mağazaları ile anlaşmalar imzaladık ve bu noktalarda ürün gamımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bunun yanında Körfez bölgesi ve Ortadoğu yatırımlarımız da hız kazandı.” dedi. Silverline, hedef pazarlarına gençleşen nüfus, bölgede artan satın alma gücü, inşaat sektöründeki teşvikler ile 2020/ 2027 yılları arasında yüzde 7,6’lık ekonomik büyüme hedefi koyan Asya- Pasifik bölgesini de ekledi. 2019 yılında fırın üretim yatırımı gerçekleştirerek büyüme hızını önemli oranda artıran marka, alım potansiyeli ve nüfus yoğunluğu ile öne çıkan İngiltere pazarında fırın ve havalandırma grubu ürünleri ile satışlarını artırıyor.

Silverline İspanya pazarının güçlü oyuncusu olmaya aday

2020 yılına göre ihracatta dolar bazında yaklaşık yüzde 50 büyüme sağlayan Silverline, marka tarihinin en yüksek cirosuna ulaşarak 2021 yılını 57 milyon dolar ihracat cirosuyla kapatıyor. Pandemi ve sonrasında yaşanan değişimler ve krizler doğrultusunda ihracat rotasını güncelleyen Silverline özellikle Asya-Pasifik ve Balkanlar’ı rotasına aldı. Ayrıca marka Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nde yatırımlarını artırmayı planlıyor. Avrupa’daki güçlü konumunu koruyarak 2021 yılında son olarak İspanya pazarına güçlü bir giriş yaptıklarını belirten Mustafa Laçin, “Kendi markamızla faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda kalitemizin yanına teknoloji ve tasarımımızı da koyarak global pazarın güçlü bir oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Son olarak pazarlarımız arasına eklediğimiz İspanya’da mutfak mobilyası üreticileri için mutfak teknoloji ve ürünleri alanında çözümler sunan iş ortağımız Jeelperg ile yeni ürün ve teknolojilerimizi İspanya pazarıyla buluşturuyoruz. Böylelikle Avrupa pazarında Danimarka, Almanya, İtalya ve Fransa’dan sonra İspanya pazarında da kendi markamızla faaliyet göstereceğiz. Şu anda yurt dışı pazarında sattığımız her 2 üründen 1 tanesini kendi markamızla ihraç ediyoruz. Orta vadedeki hedefimiz ise bu oranı yüzde 70’lere çıkarmak. Bunun için hem yeni pazarlara yöneliyor hem de mevcut pazarlarımızdaki marka yatırımlarımızı artırıyoruz.’ dedi.

Ankastre sektörü yılı çift haneli büyüme ile kapatıyor

Türkiye’de ankastre pazarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10-12 büyüme ile kapanacağını öngören Mustafa Laçin, “Dijitalleşmenin artması, yeni neslin dışa dönük yaşam tarzını benimsemesi ve kullanıcı odaklı ürünlerin tercih edilmesi sonucu mutfaklarda estetik, teknoloji ve fonksiyonellik kavramları ön plana çıkmaya başladı. Buna bağlı olarak son yıllarda sürekli büyüme gösteren ankastre sektörü bu yılı da çift haneli büyüme ile kapatıyor. 2021 yılında kurlarda ve hammade fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu artış fiyatlara birebir yansıtılamasa da ankastre ürünlerinde yıl başlangıcına göre yüzde 35-40 seviyelerinde bir artış olduğunu söyleyebilirim. Silverline olarak her zaman olduğu gibi ulaşabilir fiyat politikası, kaliteli üretim, kullanıcı odaklı fonksiyonel ürünler ve satış sonrası iyi hizmet anlayışımızla fark yaratmaya devam ediyoruz.” dedi.

Maliyet artışları ve hammadde tedariklerinde yaşanan sıkıntılar üretimi zorluyor

Mustafa Laçin “dünya ekonomisinde pandemi öncesi üretim yavaşlamaları ve pandemi sonrası hızlı talep artışı ile hammaddenin bulunabilirliği fiyatın önüne geçti. Son dönemde bütün sektörlerde olduğu gibi tedarikte yaşanan sıkıntılar, kur artışları, maliyet artışları üretimde planlama ve sıkıntılara sebep oluyor. Türkiye üretim gücü yüksek bir ülke, bu sıkıntıların aşılması Türkiye’nin ihracatta çok daha hızlı büyümesini sağlayacak.” dedi.

2022 sonuna kadar İstanbul’da 25 mağaza açma hedefinde...

Kesintisiz ve amaca yönelik alışveriş deneyimi sunduğu yeni mağaza konseptleriyle tüketicilerle buluşmaya devam eden marka, 2021’de Silverline shop sayısını yüzde 44 artırarak 75 adede çıkardı. Silverline, ankastre pazarının yüzde 32’sine ev sahipliği yapan İstanbul’da 2022 sonuna kadar 25 mağaza açma hedefinde... Müşteri deneyimini ön plana çıkararak mağaza konseptini yeniden şekillendiren Silverline, Shop ve Corner olmak üzere 2 farklı mağaza kategorisinde tüketici ile buluşuyor. Silverline 2021 yılında öncelikle İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya, Konya ve Kayseri gibi nüfus yoğunluğunun fazla, konut sektörünün hareketli olduğu şehirlerde yeni mağazalar açacak. Artan maliyet giderleri karşısında yatırımcılara daha düşük yatırım maliyeti ve düşük giderle yönetilebilecek aynı zamanda tüketicinin beklentilerine cevap verecek corner mağaza modelini geliştiren Silverline, ilk mağazasını Ümraniye’de açtı.