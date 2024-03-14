Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığının da görüşü alınacak. Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş verecek.

14.03.2024 11:03:290
Paylaş Tweet Paylaş
Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Ticaret Bakanlığına ekmek fiyatlarını belirlemedeki yetkiler, simit fiyatlarını belirleme için de verildi. Buna göre, simit fiyatına ilişkin tarifeler belirlenirken sırasıyla ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirme yapacak. İlgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul, finteklerin büyük buluşmasına hazırlanıyor

İstanbul, finteklerin büyük buluşmasına hazırlanıyor

JP Morgan'dan yeni altın tahmini

JP Morgan'dan yeni altın tahmini

Tüketici şikayetleri zirve yaptı: En çok şikayet edilen 3 şey!

Tüketici şikayetleri zirve yaptı: En çok şikayet edilen 3 şey!

Hepsiburada, kadın girişimci faaliyetlerini dünyaya anlatıyor

Hepsiburada, kadın girişimci faaliyetlerini dünyaya anlatıyor

HSBC'den Türkiye için yeni 'enflasyon ve büyüme' tahminleri

HSBC'den Türkiye için yeni 'enflasyon ve büyüme' tahminleri

Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Yorum Yaz