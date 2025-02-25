Şimşek ile Karahan, G20 toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti. Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek. Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.