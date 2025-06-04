Şimşek Lüksemburg'da temaslarda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg'a gitti.

4.06.2025 09:41:400
Paylaş Tweet Paylaş
Şimşek Lüksemburg'da temaslarda

Edinilen bilgiye göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek.

Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE: Mayısta arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE: Mayısta arttı

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Markalı konut üreticileri umutlu: Tünelin sonu göründü

Markalı konut üreticileri umutlu: Tünelin sonu göründü

Türk Lirasının reel değeri mayısta gerileme gösterdi

Türk Lirasının reel değeri mayısta gerileme gösterdi

Euro bölgesine bir ülke daha katılıyor

Euro bölgesine bir ülke daha katılıyor

İTO Araştırdı: Her 3 genç kadından 1'i evde

İTO Araştırdı: Her 3 genç kadından 1'i evde

Yorum Yaz