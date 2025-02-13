Şimşek ve Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi ve cari açık verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari açığın 2024'te Orta Vadeli Program hedeflerinin oldukça altında, 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 0,7 olduğunu aktardı. Şimşek, cari dengenin bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, Mayıs 2023'teki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB'de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi."

Kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz

Geçen yıl 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Azalan cari açık, dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanmayla birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, da sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır." ifadesini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini, dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, geçen yıl hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğuna işaret etti.

Ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedildiğini ve rezervlerin arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir. Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir."