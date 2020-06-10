Sinema salonları ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada sinema salonlarının açılacağı tarihle ilgili kararı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu

Koronavirüs sürecinde en çok merak edilen sorular arasında ‘Sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak?’ sorusu da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada sinema salonlarının açılacağı tarihle ilgili kararı duyurdu.

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre sinema, tiyatro, gösteri merkezileri 1 Temmuz’dan itibaren belirlere kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.