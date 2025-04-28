Sinoz şirketleri tek çatı altında birleşti

2008 yılından bu yana cilt bakım alanında faaliyet gösteren yerli cilt bakım markası Sinoz Kozmetik, grup bünyesinde yer alan şirketlerini yeni bir isim altında birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Sinoz Kozmetik vücut bakım markalarından The Bath Factory, Sinop’taki son teknoloji üretim tesisiyle Türkiye’nin önde gelen markalarına private label üretim hizmeti veren SNZ Kimya, medya yayıncılığı alanındaki Radyo Alaturka ve diğer tüm yatırımlarını Atayol Grup olarak tek bir çatı altında topladı.

Atayol Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, Türkiye’nin yeni grubu Atayol Grubun bünyesindeki markaları bir araya toplayarak sektörel gücünü artırmakla kalmayıp önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı planladıklarını söyledi.

Yeni yapılanma ile birlikte Atayol Grup, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yöneterek inovasyon odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yarının dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor.