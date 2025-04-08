Sipay, 78 milyon dolar yatırım aldı

Sipay, Seri B yatırım turunda 877 milyon dolar değerleme üzerinden 78 milyon dolar yatırım topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sipay, Seri B yatırım turunda dünyanın önde gelen yatırımcılarından 877 milyon değerleme üzerinden 78 milyon dolar yatırım aldı.

ABD'nin tanınmış VC'lerinden Elephant'ın liderlik ettiği yatırım turuna küresel finansal teknoloji devlerinden Revolut'un Üst Yöneticisi (CEO) Nik Storonsky'nin kurucusu olduğu QuantumLight VC katıldı.

Şirket, aldığı yatırımı küresel büyümesini hızlandırmak için kullanacak.

Sipay, Haziran 2024'te global yatırım şirketi Anfa VC'nin liderlik ettiği ilk yatırım turunda 15 milyon dolar yatırım almıştı. Fintek sektörünün önde gelen isimlerinden yoğun ilgi gören yatırım turuna Citrus Pay ve Jupiter'den Jitendra Gupta, Pine Labs'ten Amrish Rau, CRED'den Kunal Shah, Khatabook'tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings'ten Edward Lando'nun yanı sıra çok sayıda tecrübeli yatırımcı katılmıştı.

Cirosunu 5'e katladı, başarısını ödüllerle taçlandırdı

2019'da kurulan Sipay, işletmelerin ve bireylerin tüm finansal ihtiyaçlarına uygun ürün ve servisleri yenilikçi teknolojilerle hayata geçiriyor.

Tüm ödeme alma türleri için tek noktadan çözüm sunan Sipay'in geniş müşteri yelpazesinde global kurumsal şirketlerin yanı sıra geleneksel bankalar, sanayi ve teknoloji şirketleri de bulunuyor.

Sardis Awards 2024'te iki ödüle birden layık görülen ve PSM Awards 2024'te iki altın ödülün sahibi olan Sipay, son iki yıldır Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda e-para ve ödeme kuruluşları arasında zirvede yer alıyor.

Karlı bir şekilde büyümesini sürdüren Sipay, cirosunu son bir yılda 5'e katlarken, yıllık gelir beklentisi de 600 milyon doların üzerinde seyrediyor.

"Türk fintek girişimlerine 5 yılda yapılan yatırım 400 milyon doları aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olan Türkiye'nin artık finansal teknolojiler alanında da Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri konumunda olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, fintek sektörünün ekonomik büyüme, istihdam oluşturma ve dijital finansal hizmetlerin erişilebilirliğini artırma konusunda önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genç ve dijital odaklı nüfusumuz, girişimcilik ruhumuz ve yenilikçi kapasitemiz ile Türk fintek sektörünü küresel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bugün Türkiye'de 901 fintek girişimi bulunuyor, bunların 731'i aktif olarak faaliyet gösteriyor. Son 5 yılda, fintek girişimlerine 174 yatırım turunda toplam 411,1 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu veriler, Türk fintek ekosisteminin küresel ölçekte rekabetçi gücünü net bir şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sipay'in aldığı yatırım, hedeflerimize ulaşmak için azmimizi artırırken, Türkiye'nin potansiyeline olan inancı ve artan yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor. Türk fintek ekosisteminin küresel yükselişini ortaya koyan bu önemli başarıda emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyorum."

"Türkiye'deki başarımızı globale taşıyacağız"

Sipay Kurucu ve Global CEO'su Nezih Sipahioğlu da yeni yatırımın küresel ödeme ekosistemini yeniden tanımlama hedeflerine katkıda bulunacağının altını çizdi.

Sipahioğlu, "Sipay olarak finansal çözümlerin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya öngörüyoruz. Fintek inovasyonundaki öncü yaklaşımımızla tüm finansal çözümlere tek noktadan erişim sağlıyor, şirketlere ve bireylere tam anlamıyla finansal özgürlük sunuyoruz. Dikkat çekici büyümemizin altında yatan temel etken de bu. Bu yatırım turunda Türkiye fintek sektöründeki en yüksek değerlemeye ulaştık. Aldığımız yatırım Türkiye'deki başarımızı yurt dışına taşımamıza katkı sağlayacak. Gelişmekte olan pazarlarda yeni ortaklıklar ve ağlar kurmamıza imkan tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Elephant VC Ortağı Peter Fallon ise bugünün hızla evrilen dijital ekonomisinin hızlı ve güvenli ödeme çözümlerini hiç olmadığı kadar kritik bir konuma getirdiğini belirtti.

Fallon, "Sipay kapsayıcı, güvenli ve verimli çözümleriyle finans dünyasının yeniden şekillenmesinde hayati bir rol oynuyor. Sektörde küreselleşme hızlanırken, Sipay'in sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanması uluslararası büyüme ve ticaretin gelişimine yardımcı olacak. Sipay'ın Türkiye'deki başarısını yeni pazarlara taşımasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.