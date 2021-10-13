Sirena Marine’de üst düzey atama: CEO İpek Kıraç, görevi Çağın Genç'e devretti

CEO’luk görevini, Kurum bünyesinde farklı pozisyonlarda 13 yılı aşkın bir süredir görev alan Çağın Genç’e devreden Sirena Marine Kurucusu İpek Kıraç ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Dünyanın dört bir yanında seyir yapan lüks motoryat ve yelkenlileriyle küresel pazarın en önemli isimlerinden biri haline gelen Sirena Marine, Bursa Orhangazi’deki tesisinde tamamen Türk işçiliği ve know-how’ıyla Azuree ve Euphoria markaları altında yelkenli, Sirena Yachts markasıyla lüks motoryat üretimi gerçekleştiriyor. Sunduğu özgün, yaratıcı ve kaliteli işçilikle dünyadaki en çok tercih edilen tekne üreticilerinden biri olan Sirena Marine, Türkiye ekonomisinin hedeflediği yüksek katma değer üreten iş modeliyle Türkiye’den dünyaya açılan iyi bir örnek olarak herkese ilham veriyor. Ürettiği teknelerin yüzde 90’nı Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya uzanan yelpazede pek çok ülke ve bölgeye ihraç eden Şirket, 800 kişinin çalıştığı Orhangazi Tesisi’ndeki mobilya üretimi dahil her şeyi kendi bünyesinde çözümlediği entegre bir ekosistem içinde üretebilme kabiliyetiyle, müşterilerine geniş opsiyonlara sahip kaliteli tekneler sunuyor.

Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, şirket üst düzey yapılanmasında gidilen değişiklik duyurusunda; daha önce yürüttüğü CEO görevini Çağın Genç’e devrettiğini açıklayarak, kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüreceğini söyledi. Genç’in Sirena markasını, uluslararası büyüme ve markalaşma vizyonu doğrultusunda daha da ileriye götüreceğine inandığını vurgulayarak, “Grubumuza 2008 yılında katılan Çağın Genç, bugüne kadar Şirketimizin farklı kademelerinde çalışarak yeni rolü için büyük bir deneyim kazandı. Üretim müdürü, fabrika müdürü ve marin direktörlüğü görevlerinde bulunan ve 2019 yılından bu yana da Operasyon Direktörü olarak görev alan Çağın Genç’in yat sektöründe bir referans noktası olmak üzere Sirena Marine’i çok daha iyi yerlere taşıyacağına eminim” dedi.

CEO olarak görev yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çağın Genç de yaptığı açıklamada, Sirena Marine ve sahip olduğu markaları ulusal ve uluslararası pazarlarda çok daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çekti. Sirena Marine’nin, Azuree ve Euphoria markaları altında ödüllü yelkenli, Sirena Yachts markasıyla da lüks motoryatlar ürettiğini hatırlatan Genç, “Sahip olduğumuz bilgi birikimi, insan kaynağımız, ar-ge gücümüz ve yenilikçi yaklaşımlarımızla Sirena Marine’i dünya ölçeğinde çok daha iyi yerlere taşıyacak, yeni model çalışmalarımız ve ürünlerimizle ihracat gücümüzü ve potansiyelimizi katlayarak büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.















