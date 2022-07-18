Şirket değerini belirleyen çarpanlar değişti

Verisine ulaştığımız 18 sektörden 10’unda şirketlerin değerini belirleyen çarpanlar ortalamanın gerisine düştü. Değerde yaşanan erozyon birleşme ve satın almaları da doğrudan etkiliyor. Bugün birçok şirket yeni dengede inorganik büyüme tekliflerine ve fırsatlara farklı bir pencereden bakmaya çalışıyor.

Capital Haziran 2022 sayısından

Son 2 yılda şirketlerin değerini belirleyen çarpanlarda önemli bir değişim söz konusu. Birleşme ve satın alma uzmanlarına göre bazı sektörlerde değerleme çarpanları düşerken bazılarında yükseliyor. 2020’den itibaren değerleme çarpanı yükselen yani şirket değeri artan sektörlerin başında e-ticaret, teknoloji, gıda, ulaşım, kimya ve kozmetik var. Öte yandan mobilya, inşaat, altyapı, akaryakıt, seramik, hızlı tüketim, turizm, çelik, otomotiv, enerji, tekstil ve hazır giyim değerleme çarpanı düşen sektörler olarak dikkat çekiyor. Değerde en radikal iniş ve çıkışı yaşayanların başında sağlık, e-ticaret ve teknoloji geliyor. 2020 yılında ortalama 12 çarpanla değerlemesi yapılan sağlık sektörü şirketleri bugün ortalama 9 çarpanla işlem görüyor. Teknoloji şirketlerinde çarpansa iki yılda ortalama 9’dan 16’ya e-ticarette de 11’den 14’e çıkmış durumda. Peki bu tabloyu yaratan nedenler neler? Uzmanlara göre burada en önemli etken son iki yılda pandeminin tetiklediği küresel değişim oldu.

EY Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Cem Padır, pandemiyle gelen seyahat kısıtlamaları, karantinalar, uzaktan çalışma ve evde daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle turizm, altyapı, inşaat, perakende ve bazı özel durumlar dışında endüstriyel sektörlerin olumsuz etkilendiğini söylüyor. “Kişilerin evde vakit geçirirken de harcama yapmaya devam edebildikleri e-ticaret, teknoloji, gıda gibi sektörlerdeki şirketlerin değeri de artış gösterdi. Söz konusu dönemde global piyasalara yapılan müdahalelerle oluşan nakit bolluğu, yatırımcıların güvenli liman aramaları sebebiyle kısıtlı sayıdaki yatırım araçlarında toplanırken, bu durum da başta teknoloji olmak üzere bazı sektörlerdeki şirketlerin değerlemelerinin yükselmesine sebep oldu” dedi.

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