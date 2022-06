Değer erozyonu

“ALICI İYİ ŞİRKET BULMA DERDİNDE”

KERİM KOTAN VENTURA PARTNERS ORTAĞI



TÜRKİYE ORTALAMASI Türkiye’de tüm sektörler genelinde ortalama değerleme çarpanı 5-6 yıldır 8-9 civarında. 2010- 2015 her anlamda özel yıllardı ve o zamanlarda ortalamada çift haneleri görmüştük. Bu çarpan, pandemi ya da TL’deki değer kaybıyla düşmedi. Ortalamada sabit yabancı yatırımcılar için öngörülebilir bir politik, ekonomik ve hukuki altyapının bulunduğu ortamda iş yapmak önemli.



“TALEP YOK” Biz son 3 ayda 3 iş kapadık. Satıcı tarafta olduğumuz işlerde oldukça yüksek çarpanlar aldık. Hiçbir yabancı, iyi şirketi ucuza alma derdinde değil. İyi şirket bulma derdinde. Türkiye’de biz son 1,5-2 yılda 10 iş yaptık. Her sektörde müthiş kârlı, hızlı büyüyen bir işiniz olabilir. Ama artık her sektörde “Ben satmak istiyorum” dediğinizde adil fiyata satabileceğiniz bir alıcı talebi yok.



İHRACAT ÜSSÜ ARANIYOR Katma değerli üretim yapan, cirosunun yüzde 70’inden fazlası ihracat olan şirketler önemli. Yabancı Türkiye’yi üretim üssü olarak kullanıp bölgeye ihracat yapabileceği şirketler arıyor. Öne çıkan sektör ve şirketler; otomotiv yan sanayi, elektrik ekipmanları, diğer sanayi ürünleri, özellikli kimyasal ürün üretim ve dağıtım şirketleri, katma değerli lojistik hizmetleri, belli bir marka ve pazar payı oluşmuş gıda işleri, üretim, eğitim, sağlık, perakende, finans, siber güvenlik gibi endüstrilerde blockchain, yapay zeka, derin teknoloji, otomasyon şirketleri.