Şirketler bu yıl tek zam mı, çift zam mı yapacak?

Şirketlerin yüzde 60’a yakını tek zam dönemine geçmeyi planlıyor...

28.02.2024 16:08:100
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Şirketler bu yıl tek zam mı, çift zam mı yapacak?

Geçen yıl şirketler yılda 2 kere olmak üzere toplam yüzde 67 oranında ücret zammı gerçekleştirdi. Bu yıla ilişkin verilerse zamların bir miktar bu oranın altında kalacağını gösteriyor.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Ancak piyasada tek seferlik ücret artışının yeterli olmayacağı ve gelirlerin yılın ikinci yarısından itibaren eriyeceği görüşü hakim.

Tek zam planlayanların yetenekleri elde tutması için performansa dayalı ücret, değişken ikramiye, hisse senedi opsiyonları gibi alternatiflere yönelmesi bekleniyor. 2024, ücrette yan haklar ve ödüllendirme yılı olarak görülüyor. C kademe ve giriş seviyesi arasındaki ücret makasının daralmayı sürdürmesi de beklentiler arasında.

Capital’in Türkiye’nin en büyük 500 şirketini kapsayan 2024 Ücret Araştırması da özel sektörde yüksek enflasyonist ortamla ücretlerin erimeye devam edeceğini, bunun sonucunda geçim krizinin artacağını ortaya koyuyor. Her yıl ocak ayında yaptığımız araştırmamıza göre bu yılki zamlar yüzde 40-60 bandında seyredecek. 

ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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