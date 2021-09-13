Şirketler hibrit ve karma modele geçecek

Yöneticiler, teknik yardım ekipleri ve üretim bölümleri çoğunlukla ofisteyken; pazarlama, İK, finans ve satın alma gibi destek fonksiyonları uzaktan çalışabilecek.

Aslı Sözbilir

asozbilir@capital.com.tr

Capital Ağustos 2021 sayısından

Aşının yaygınlaşması ve kısmen normale dönüşle birlikteyse şirketler test döneminin sonuçlarına ve çalışan isteklerine göre yeni çalışma modellerini belirlemeye başladı.

COVID-19 çalışma dünyasını sonsuza dek değiştirdi. Mart 2020’deki ani kapanmayla birlikte trafikte geçirdiğimiz zamanlar sona erdi. Şirketler ilk etapta uzaktan çalışmadan memnun olsa da çalışan açısından evde bitmeyen mesai saatleri, uzaktan çalışmanın getirdiği teknik aksaklıklar ve ailesiyle yaşayanlar için odaklanma sorunları çoğaldı. Buna takım ruhunu oluşturmadaki noksanlıklar eklenince yeni yollar aramak şart oldu. Biz de bu koşullar altında şirketlere beyaz yakalıların “nerede çalıştıklarını” ve yeni dönem için buldukları çalışma modeli formüllerini sorduk. 40 şirketle yaptığımız araştırmaya göre hemen hemen tüm şirketlerde hibrit ağırlıklı karma bir model arayışı söz konusu. Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran İK’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melissa Gee Kee, “Araştırmalar, çalışma zamanımızın en az yüzde 40’ını iş yerinde geçirmemizin en etkin çözüm olduğuna işaret ediyor. Amacımız, iş yerinde birlikte geçirilen zamanla uzaktan çalışma arasında bir denge kurmak” diyor. Sadece Unilever’de değil Mercedes-Benz Türk’ten Yeşim Tekstil’e kadar pek çok şirkette yeni dönemde ofiste hibrit modelin izleri görülüyor.

UZAKTAKİLER KİM?

Pandemide çalışma modelini radikal şekilde değiştirenlerin başında Turkcell geliyor. Şirket, Mart 2021 itibarıyla “esnek çalışma modeli” adı altında neredeyse yüzde 100 uzaktan çalışmaya geçti. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Ofis bağımlılığı olan işlerimiz olmadığı için çalışanlarımız istedikleri yerden çalışma özgürlüğüne sahip. Evde çalışma ortamı bulamayan veya sosyalleşme ihtiyacı duyan çalışanlarımız isterse ofise gelebiliyor” diyor. Pfizer Türkiye şu anda tamamen evden çalışıyor. Ancak çalışanların “kahve sohbeti ve iş birliği” gibi ihtiyaçları nedeniyle şirketin pandemi sonrası hedefi hibrite geçmek. Pfizer Türkiye İK Direktörü Seda Tamur Oğralı, “Takım ruhunu hissetmek için hibrit çalışma modeli en iyi yöntem olacak gibi görünüyor” diyor. GittiGidiyor ise yüzde 99 oranında evden çalışıyor. Ofise dönüşümlü gelen yüzde 1’lik kesimi ise idari işler ve teknoloji destek ekipleri oluşturuyor. GittiGidiyor CPCO’su Murat Yüksel, salgın sonrası için çalışanları dinleyerek bir hibrit model arayışında olduklarını söylüyor. Yine yüzde 90 oranında evden çalışan Sompo Sigorta’da ofisteki azınlık; “teknik hizmetler ve idari işler” çalışanları. Sompo Sigorta İK Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, “Dijital çözümlerin ağırlıkta olduğu departmanlar uzaktan çalışmayı tercih ediyor” diyor.

SİNERJİ ALANLARI

Burgan Bank, yüzde 75 ile çoğunlukla evden çalışanlardan... Bankada “idari işler, güvenlik, bilgi teknolojilerindeki yardım masası” gibi bazı kritik birimler çoğunlukla ofiste. Şirket, normal hayata geçişin ardından yüzde 50 ev/ofis dengesiyle hibrit modele geçme kararı aldı. Burgan Bank İK, Organizasyon ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, “Çalışanlarımız dönüşümlü olarak istedikleri yerden işlerine devam edebilecek” diyor. İş tanımına bağlı olarak yüzde 88 oranında evden çalışmaya devam eden Doğuş Holding, pandemi sonrası tamamıyla hibrite geçme kararında. Doğuş Holding İK Bölüm Başkanı Busen Kasapoğlu Özen, “Ofislerimizde çalışanların ortak projeler geliştirmek için bir araya gelebilecekleri yeni sinerji alanları tasarlıyoruz” diye konuşuyor. Yine Hero Baby Türkiye de pazarlama, İK, finans ve satın alma gibi destek fonksiyonlarıyla yüzde 79 oranında evden çalışıyor. Şirketin İK müdürü Merve Demiral, “Özellikle çalışan annelerimiz hibrit model çalışmayı daha fazla tercih ediyor” diyor.

AİLE FAKTÖRÜ

Ebeveynlik çoğu şirkette yeni çalışma modelini şekillendirmişe benziyor. Yüzde 55 oranında evden, yüzde 30 oranında hibrit çalışan Türk Prysmian Kablo buna iyi bir örnek. Şirketin İK ve organizasyon direktörü Aysun Kalmık, “Dijitalizasyonun yüksek olduğu hizmet ve destek departmanları daha çok evden çalışıyor. İş-özel yaşam dengesi öncelikli çalışanlarla çocukları okula dönemeyen annelerin hibrit çalışma modeli için ısrarcı” diyor. Ofisteki yüzde 15’lik kesim ise üretim rollerinden oluşuyor. Yine Yeşim Tekstil’de evdeki yüzde 15’lik kitleyi “risk grubunda olan veya okulların kapalı olduğu dönemlerde çocuk bakımıyla ilgili sorun yaşayan çalışanlar” oluşturuyor. Farplas’ta da aile faktörü belirleyicilerden... Şirketin yüzde 30’unu oluşturan bakım, üretim, iş güvenliği ve kalite çalışanları düzenli ofise geliyor. Satış-pazarlama, satın alma, Ar-Ge, Ür-Ge, yazılım, iş geliştirme, finans ve İK departmanları ise yüzde 70 oranında evden veya hibrit çalışıyor. Farplas İK İcra Kurulu Üyesi Aylin Olsun, “Çalışanlara sorduğumuzda yüzde 85’i hibrit çalışma düzenini tercih etti. İronik olarak; evli ve çocuklu erkek çalışanlar, kadın çalışanlara oranla daha fazla ofislere dönmeyi tercih ediyor” diyor. Olsun, önümüzdeki dönemde şirketin çoğunluğunun 2 gün uzaktan çalışacağını söylüyor ve ekliyor: “Aile sorumluluklarını desteklemek için tamamıyla evden çalışma opsiyonu da çalışanlarımıza sunulacak.”

İŞ-YAŞAM DENGESİ

Ebeveynliğin yanı sıra çalışanların iş-yaşam dengesi hassasiyeti de yeni dönemde çalışma modelinin belirleyici faktörlerinden. Şu anda ofiste tam zamanlı çalışan beyaz yakalısı bulunmayan Mercedes-Benz Türk, bu hassasiyeti dikkate alıyor. Şirketin İK direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, çalışanların çoğunluğunun hibrit model istediğini söylüyor. Yaprak, “Burada gerekçe olarak trafikte harcanan zamanın iş-özel yaşam dengesini güçlendirecek şekilde kullanılabilmesi belirtiliyor” diyor. Ajinomoto Türkiye İK’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Oya Güldalı da “Hibrit modeli benimsedik çünkü personelimiz trafiğe girerek zaman ve enerji kaybetmiyor. Böylece iş ve özel yaşam dengesini daha etkin kurabiliyorlar” diyor. Roche İlaç Türkiye de benzer duyarlılıkla yüzde 97 oranında hibrit çalışıyor. Ofisteki tam zamanlı azınlık ise müşterilerle birebir iletişimdeki ve bölgesel sorumluluğu olan rollerden oluşuyor. Roche İlaç Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Mine Sadıç, “Yeni hibrit çalışma sistemimizde her çalışan iş ve özel yaşam dengesine uygun olarak ofis kullanım sıklığını kendisi özgürce belirleyebiliyor” diyor. Tekfen Holding ise benzer kaygılarla “tamamen evden” yerine yüzde 95 “hibrit” modeli seçmiş. Tekfen Holding İK Koordinatörü Sıla Çatalsakal, “İş ve özel hayat dengesinin bozulması, ofis sosyalleşmesi imkânından uzak kalma gibi nedenlerle çalışanlarımız yüzde 100 uzaktan çalışmaya mesafeli” diyor.

AİDİYET VE UYUM

Çatalsakal’ın işaret ettiği gibi çalışanların aidiyet ve uyum ihtiyacı da yeni dönemde çalışma modellerinin belirlenmesinde etkili. Bugün yüzde 85 oranında hibrit ve yüzde 13 oranında evden çalışan PwC Türkiye’nin İK lideri Sibel Eren, benzer nedenlerle pandemi sonrasında hibrit modeli tercih edeceklerini söylüyor. Eren, “Yeni başlayan çalışanlarımızın kurum kültürüne kolayca uyum sağlaması, ekiplerin iş üzerinde işi öğrenmesi, sosyalleşme amacıyla mutlaka fiziksel de bir araya gelinen platformlar düzenlemeye çalışacağız” diyor. Yüzde 58’i evden ve hibrit çalışan Tat Gıda da çalışanların aidiyet ihtiyacı nedeniyle uzun vadede hibrit model kalıcı olacak. Tat Gıda İK Direktörü İstem Başar, “Sürekli evden çalışmak pek çok çalışanın sosyalleşme, ekip olma, kendini bütünün parçası hissetme gibi ihtiyaçları açısından tatmin edici olmadığından hibrite yönelik çok talep alıyoruz” diyor. Yine ekiplerinin yüzde 50’si evden yüzde 50’si hibrit çalışan Mikro Yazılım da pandemi sonrası aynı nedenle hibrite geçecek. Mikro Yazılım İK Direktörü Gökçe Yargan, “Proje ekipleri ve işe yeni başlayan arkadaşlarımız zaman zaman bir araya gelme ihtiyacı hissediyor” diyor. Yüzde 62’si evden, geri kalanı ofisten çalışan Fibabanka da 30 Eylül sonrası ağırlıklı hibrite dönme eğiliminde. Burada çalışanların sosyalleşme ve çalışma altyapısı ihtiyaçları rol oynamış. Fibabanka İK Direktörü Yavuz Çelik, “Bilgi teknolojileri çalışanları daha çok evden çalışmayı tercih ediyor. Diğer genel müdürlük çalışanlarının çoğu hibrit çalışma istiyor. Bunun en önemli nedenleri arasında iş arkadaşlarıyla sosyalleşme ihtiyacı ve kalabalık aileyle yaşayan çalışanların ofis ortamında daha rahat çalıştıklarını belirtmeleri yer alıyor” diyor.

KARMA MODEL

Verimlilik amaçlı karma model tercih eden şirketler de var. Bugün IFS Türkiye’nin yarısı evden yarısı ofisten çalışıyor. IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk, “Yapılan işin doğasıyla orantılı olarak süreç kendiliğinden şekillendi” diyor ve şöyle devam ediyor: “İdari departmanlarımız kendi inisiyatifleriyle ofisten çalışmayı sürdürdü. Danışmanlık ekiplerimiz ise müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hem uzaktan hem de müşterinin kendi yerinde hizmet veriyor. Pazarlama ekiplerimiz evden çalışmaya devam etti. Kısacası pandemi döneminde karma bir çalışma modelini hayata geçirdik.” Borusan Holding’de takımlar yüzde 37 ev, yüzde 32 hibrit ve yüzde 31 oranında ofis modelinde çalışanlar olarak eşit bölünmüş durumda. Borusan Holding İK ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Geçtiğimiz yıl sonunda çalışanlarımıza geri bildirimlerini sormuştuk. Anket sonucuna baktığımızda üretim, mühendislik ve bakım fonksiyonları rolleri gereği daha çok ofiste çalışırken, Ar-Ge ve destek fonksiyonları büyük ölçüde hibrit veya uzaktan çalışıyor. Pandemi sonrası hibrit çalışmayı kalıcı uygulamaya hazırlanıyoruz” diyor.

ÇOKTAN SEÇMELİ

Aslında karma model pek çok şirketin orta vadeli ajandasında… Örneğin bugün yüzde 80 oranında hibrit ve evden çalışan Yıldız Holding’de böyle bir planlama mevcut. Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, durumu şöyle özetliyor: “Şirket içinde yaptığımız analizler sonrasında rolleri ‘ofisten, hibrit, uzaktan ve saha’ olarak 4 gruba ayırdık. Bu modelle ofislerimizi birlikte çalışmayı destekleyen alanlara dönüştüreceğiz.” Yine yüzde 80 oranında hibrit ve evden çalışan Penti de pandemi sonrası çalışanlarını farklı gruplara bölmeyi planlıyor. Penti CHRO’su Selim Arda Üçer, “Bu yeni çalışma düzenimizde 3 farklı grubumuz olacak; ayda bir ofise sadece sosyalleşmek için gelen çalışanlar, haftada üç gün ofise gelenler veya haftanın her günü ofiste bulunacak ekip arkadaşlarımız” diyor. Toplamda yüzde 100 hibrit ve evden çalışan Merck Türkiye’de ise çalışanlara alternatifli modeller sunulacak. Merck Türkiye İK Direktörü Gaye Mescioğlu, “Çalışanlarımıza esnek çalışma saatleri, uzaktan/hibrit çalışma, yarı zamanlı çalışma ve iş paylaşımı gibi farklı çalışma şekli alternatifleri sunuyoruz” diyor. Şu anda yüzde 62 oranından hibrit ve evden çalışan Aktif Bank, yeni dönemde çalışanlarına uzaktan, ofisten ve hibrit olmak üzere 3 tercih alanı sunuyor. Aktif Bank Çalışan Deneyimi Başkanı Merih Güney, çalışma kompozisyonunun ekiplerin görev tanımıma göre şekillendiğini söylüyor. Örneğin alternatif satış kanalları ekibi bütünüyle uzaktan çalışırken, yetenek ve gelişim ekibi gibi iç müşteriye dokunan ve bireysel çalışmayı mümkün kılan ekipler hibrit çalışacak.

TEMKİNLİLER

Bir diğer banka, QNB Finansbank ise pandemiyle gelen yeni çalışma modellerine temkinli yaklaşıyor. Bankanın şu anda yüzde 57’si evden, yüzde 43’ü ofisten çalışıyor. QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, ürün geliştirme, satış, strateji gibi işlerin daha çok birlikte olmayı gerektirdiği görüşünde. Akıncılar şöyle devam ediyor: “Çalışma modellerindeki değişikliklerin bir kısmının pandemi sonrasında da kalıcı olacağını öngörüyoruz. Diğer yandan geçici duygularla kalıcı kararlar almanın yanlış olduğunu da düşünüyoruz. Süreç içinde pek çok kurum uzaktan çalışma modelleriyle ilgili yaklaşımlarını açıkladı. Biz bu sürecin pandemi sonrası ihtiyaçlara göre şekilleneceğini düşünüyoruz.” Orge Enerji ve Mars Logistics ise sektörel endişeyle pandemi sonrası ağırlıklı ofise dönmeyi düşünenlerden… Orge Enerji’de şu an takımların yarısı ofisten, yarısı hibrit çalışıyor. Orge Enerji İK Müdürü İlhan Sönmez, “Sektörümüz doğası gereği evden veya hibrit çalışma modelinin verimliliği azalttığını ve kurum kültüründeki gelişmeyi, şirket aidiyetini ve takım ruhunu sınırlandırıcı etkilerini gözlemliyoruz. Pandeminin etkisi azalınca tamamıyla eski düzenimize geri dönmeyi hedefliyoruz” diyor. Mars Logistics’te de evden çalışan yurt içi-yurt dışı operasyon ekiplerinin yüzde 45 oranının pandemi sonrası azaltılması söz konusu. Mars Logistics İK Direktörü Nihal Kansu, “Pandemi sonrası bu arkadaşlarımızın en az yüzde 25’lik oranının evden çalışması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuşuyor.

OFİSTEKİLER

Çoğunlukla ofisten çalışmayı seçenler de var. Pandeminin kısmen hafiflemesiyle 2020 Temmuz’dan itibaren tüm çalışanlarıyla hibritten tam zamanlı ofis mesaisine geçen Sun Tekstil bunların başında geliyor. Şirketin İK grup müdürü Özge Özbay, “2021’de yine tüm çalışanlarımızın ofisten çalışması söz konusu” diyor. Yine Yeşim Tekstil, “planlama uzmanı, tasarım uzmanı, iş analisti gibi pozisyonlardaki çalışanları” dışında yüzde 85 oranında ofisten çalışıyor. Yeşim Tekstil İK ve Organizasyonel Gelişim Başkan Yardımcısı Behiç Gülşen, “Farklı bölümler arasındaki etkileşimin en yüksek olduğu bu dönemde ağırlıklı ofiste çalışmayı tercih ediyoruz” diyor. Bomaksan da ağırlıklı yüzde 70 oranında ofisten çalışanlardan. Bomaksan Pazarlama Direktörü Burak Boysan, “Operasyonel birimlerimizde evden çalışma mümkün olmuyor” diyor.

“STRATEJİK YÖNETİCİ VE EKİPLER OFİSTE OLACAK”

HAKAN ALP / YAPI KREDİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HİBRİT VE TAM ZAMANLI Pandemi sonrası kalıcı olarak yeni çalışma düzenini hayata geçirmeye başlayan ilk banka olduk. Bu doğrultuda Mart 2020’den itibaren 8 binden fazla Yapı Kredili’nin sorunsuz şekilde evden çalışmasını sağladık. Pandemi sonrası dönem için, stratejik seviyede olan yöneticilerimizin ve ekiplerin işbaşı eğitim, terfi ve yönetsel rolleri nedeniyle ofiste olmalarını önemli buluyoruz.

YALIN ÇALIŞMA Dolayısıyla yeni çalışma şeklimiz hibrit ve tam zamanlı ofisten çalışma olarak devam edecek. Uzaktan ve ofisten çalışmanın mümkün olduğu hibrit model olan “Yalın Çalışma” sistemine pandemiden sonra da devam edeceğiz. Bu sistemde merkezi bir planlamayla ekiplerin çalışma düzenini belirlemek yerine, bizim oluşturduğumuz çerçeve üzerinden yöneticilerin ekipleriyle birlikte planlama yaptığı düzen devam edecek.

“HİBRİT DEVAM EDECEĞİZ”

MELİSSA GEE KEE / UNILEVER TÜRKİYE, ORTA ASYA VE İRAN İK’DAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÜZDE 10 EVDE Bu süreci yönetirken pusulamız çalışanların beklentileri oldu. Şirkette gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarına göre çalışanlarımızın yüzde 80’inin hibrit çalışacağını, yalnızca belirli birkaç rolün (yüzde 10) iş yerinden tam zamanlı çalışacağını ve geri kalanın (yüzde 10) evden çalışmaya devam edeceğini öngörüyoruz.

BT, FİNANS OFİSTE Laboratuvar kullanımı gerektiren Ar-Ge, ağır sistem kullanımı gerektiren BT ve finans rollerinde iş yeri ortamından çalışılmaya devam edilmesi gerekiyor. Satış ve tedarik zinciri operasyonlarımıza bağlı saha rollerindekiler de yine işin doğası gereği iş yerinden, sahadan ve fabrikalardan çalışmaya devam ediyor.

7 ŞİRKETİN YENİ ÇALIŞMA MODELİ

YÜZDE 100 HİBRİT Samsung Türkiye kalıcı olarak rol bağımsız yüzde 100 hibrit sistemi benimsedi. Şirketin İK direktörü SEMRA ERGİN, “Haftanın belli günleri ofise hiç gelmezken bazı günleri de rotasyonlu olarak ofise geliyoruz. Operasyonel sürekliliği sağlayacak şekilde iş gücü esnekliği sağlıyoruz” diyor.

YÖNETİCİLER OFİSTE Akcoat İK Direktörü HANDE ATALAY, “Üretim, teknoloji, yatırım ve İK’daki arkadaşlarımız ofiste. Fiziksel görüşmeye ihtiyaç duymayan departmanlar hibrit çalışıyor” diyor. Mapfre Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü Elif Özgür, “Yönetici ağırlıklı bir grup (yüzde 3) çalışanımız ofisten çalışıyor” diyor.

“ÜRETİME ELİ DEĞENLER” Daikin Türkiye İK Müdürü Ali Mercan, “Bireysel çalışabilen raporlama ve analiz rolleri evi tercih ediyor. Lojistik, muhasebe, idari işler, üretim gibi roller ofisten çalışırken BT, hukuk, müşteri satış ve saha operasyonları gibi roller evden çalışıyor” diyor. Coşkunöz Holding İK Direktörü Arzu Öneyman, “Yöneticiler ve üretime eli değen beyaz yaka pozisyonlar ofisi tercih ediyor” diyor.

TALEBE VE SEKTÖRE GÖRE Doğanlar Holding İK Direktörü Elif Yılmaz, “Çalışan taleplerine ve sektör dinamiklerine göre hibrit modelde devam edeceğiz” diyor. Adel Kalemcilik İK Direktörü Mehmet Büyükçolak, “Üretim, kalite kontrol ve lojistik ofisten; tasarım, pazarlama, satış, mali işler uzaktan; İK, üretim planlama, Ar-Ge, satın alma bölümlerinde hibrit çalışma modeli tercih edildi” diye konuşuyor.

“3 MODEL BELİRLEDİK”

EYLEM ÖZGÜR / ECZACIBAŞI TOPLULUĞU İK GRUP BAŞKANI

YENİ DÖNEM PLANI Yurt içi ve yurt dışındaki yaklaşık 3 bin 600 rolümüzün analiziyle çalışma modellerini belirledik. 1 Temmuz 2021 itibarıyla hayata geçecek “Yeni Çalışma Düzenimiz”de işin gereği doğrultusunda üç çalışma modeli belirledik.

“İKİ GÜN UZAKTAN” “Ofiste ya da Tesiste Çalışma” modeli işin gereği çalışma zamanının tamamını ofiste ya da tesiste geçirmesi gereken rolleri içeriyor. “Hibrit Çalışma” modeli lokasyon ve işinin durumuna göre haftada iki güne kadar uzaktan çalışabilen rolleri kapsıyor. “Uzaktan /Evden Çalışma” ise tam zamanlı uzaktan/evden çalışılan roller.