Şirketler KEP ile maliyet avantajı sağlıyor

Mevcut iş sözleşmelerinin uzaktan çalışma sözleşmesine çevrilmesiyle iş akış süreçlerinin tamamen dijital ortamda yürütülmesi gerekliliği, özellikle insan kaynakları departmanlarında süreç değişikliklerini beraberinde getirdi. E-Dönüşüm çözümleri ve insan kaynaklarının dijital ortamda doğru yönetilmesine yönelik KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve KEP İK çözümleri Sunan TÜRKKEP bu süreci değerlendirdi.

Şirketler uzaktan çalışma ile ilgili evden çalışma sistemine yeni yatırımlar yaparken işleyişin güvenli hale gelmesi, çalışan haklarının resmi ve güvenli ortamda korunabilmesi, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması son derece önemli olduğunu kaydeden TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “e-dönüşüm sistemine dahil olan, KEP ve KEP İK çözümlerini sistemlerine entegre eden şirketler insan kaynağını dijital ortamda çok daha doğru yönetebilecek. KEP sayesinde maaş bordrosu, izin mutabakatı, iş sağlığı güvenliği bildirimleri, fazla mesai, performans yönetimi iletişimi uzaktan ve işveren tarafından yükümlülüklerini yerine getirdiği ispatlanarak sürdürülecek. Bu noktada KEP, fiziksel buluşmaya, mutabakat için kağıtların üzerine imza atmaya gerek kalmadan işveren ve işçiyi koruyan bir ortam sağlıyor. Ayrıca adres, çalışma yeri gibi kavramların ortadan kalktığı bu süreçte fiziksel adresten bağımsız bir resmi iletişim ortamı olan KEP’in önemi çok daha fazla öne çıkıyor. ” dedi.

Maliyet avantajları, uzaktan çalışma gereksinimleri, kamu kurumları başta olmak üzere kurumlar arası elektronik yazışmaların artması ve yeni regülasyonlarla e-dönüşüm pazarının Türkiye’nin en hızlı büyüyen pazarlarından biri olacağını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

“KEP üzerinden bordro, izin, ihtar, uyarı vb. gönderilmesini sağlayan KEP İK uygulamamızla sektördeki bir ilki gerçekleştirmiştik ve geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen ürünlerimizden biri oldu. Şu ana kadar irili ufaklı 1000’e yakın şirkette KEP İK hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle 10 çalışan ile 100 bin çalışan arası her sektör ve büyüklükte şirkete çözüm sağlayabiliyoruz. Şirketlerin hızla evden çalışma sistemine geçmesi ve çalışma esaslarını düzenleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin devreye girmesi ile KEP İK çözümümüz müşterilerimiz tarafından daha da yoğun kullanılıyor. TÜRKKEP olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerle holding ya da KOBİ düzeyinde tüm işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırıyoruz. Pandemiyle birlikte dijitalleşme ve e-dönüşüme olan ilgi ve ihtiyaç arttı. Tam kapanma süreçleri de gösterdi ki e-dönüşüm artık bir tercih değil temel bir ihtiyaç, işlerin her şartta sürdürülebilmesi için zorunluluk. TÜRKKEP olarak geçen yıl yüzde 60 büyüdük, yıllardır yüzde 30-60 arası büyüyoruz ve buna rağmen e-dönüşüm pazarındaki gelişme ve fırsatlara bakarak anlıyoruz ki büyümeye daha yeni başlıyoruz.”

Şirketler KEP ile maliyet avantajı sağlıyor

KEP, sadece İK alanında değil bayi, tedarikçi, satıcı, kiracı gibi kurumların iş ve sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu her türlü gerçek ve tüzel kişilerle iletişimin kayıt altında ve “senet hükmünde delil” çerçevesinde yürümesini sağlıyor.

KEP kullanımı ile TÜRKKEP müşterilerinin noter ve kayıtlı gönderi ücretlerinden yüzde 90’ın üzerinde tasarruf sağlandığının altını çizen Yıldız, “Fatura, sözleşme, ihtar, mutabakat, bordro vb değerli kağıtların geleneksel yöntemlerle alıcısına iletilmesi, mevzuatlar ve yasal yükümlülükler gereği on yıllarca saklanması ile oluşan arşiv maliyetleri, buna bağlı olarak lojistik ve insan kaynakları maliyetleri şirketlere ciddi yük bindiriyor. TÜRKKEP olarak verdiğimiz birçok hizmetle geriye dönük evrak takibinden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine, veri akışının takibinden kişisel hataların minimize edilmesine kadar şirketlerin iş yükünü azaltan ürün ve hizmetleri en güvenli ortamda sağlıyoruz. KEP, maliyet avantajının yanı sıra şirketleri disipline eden ve kişilere bağımlılığı azaltan, dolayısıyla iş sürekliği için vazgeçilmez bir sistem” dedi.