Şirketlerde erime sinyalleri: Net kâr ile FAVÖK makası açılıyor

Yüksek enflasyon, baskılanan kur ve artan finansman maliyetleri şirketlerin net kârı ile FAVÖK makasını açıyor. Birçok şirket, makasta ideal üst sınır olarak gösterilen 2 katın üzerine çıkmış durumda.

Maliyet artışını fiyatlarına yansıtmakta zorlanan ve finansmanda dış kaynak kullanmak mecburiyetinde kalan şirketler için önümüzdeki dönemde bu makasın daha da açılması kaçınılmaz görünüyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Capital Kasım 2023 sayısından

Son dönemde şirketler kârlılıklarında kritik bir sorun yaşıyor. Sorunun kaynağı enflasyon nedeniyle bozulan denge ve artan maliyetler.

2022 yılında asgari ücret yüzde 60,3, mazotun fiyatı yüzde 92, sanayi elektriğinin fiyatı yüzde 430 arttı. Bu tabloda şirketlerin FAVÖK marjı geriledi. Bunu en net İSO500 şirketlerinin rakamlarında görüyoruz. 2021’de İSO500 şirketlerinde FAVÖK’ün toplam net satışlardan aldığı pay yüzde 17,5 iken 2022’de bu pay yüzde 15,4 oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, 2022 yılında üretici fiyat endeksi (ÜFE) enflasyonunun yüzde 97 olarak gerçekleştiğini belirtiyor. “2022’de maliyet unsurlarındaki fiyat artışlarıyla ÜFE arasındaki makas 2020 ve 2021 yıllarındaki kadar açılmadı. Dolayısıyla FAVÖK marjı geriledi” diyor.

Prof. Ünalmış, “Ekonomideki yavaşlamayla birlikte iş gücü ve yakıt maliyetlerindeki artışlar, FAVÖK marjının 2023’te 2022’nin altında kalma ihtimalini artırıyor” diye konuşuyor...

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