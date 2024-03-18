Şirketlerde işe alım: Yönetici pozisyonlarda hareket var

Son dönemde şirketlerde yönetici pozisyonunda önemli bir alım hareketi yaşanıyor...

18.03.2024 15:17:570
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Şirketlerde işe alım: Yönetici pozisyonlarda hareket var

İnsan kaynaklarında son yıllarda önemli bir “işe alım hareketi” var. Özellikle yönetici pozisyonundaki hareket dikkat çekiyor, yeni trendler gözleniyor. Bu harekette ise konjonktüre, dijitalleşmeye ve yeni dönemin ruhuna uygun yeni rollerin ve yeni pozisyonların öne çıktığı görülüyor.

Hande Yavuz / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Türk şirketlerin son yıllarda ağırlıkla açık pozisyonları içeriden kapattığı biliniyor. Bir süredir dünyada da “sessiz işe alım” kavramıyla bu konu trend olmuş durumda. Şirketlerin açık pozisyonları kamuya ilan etmeden doldurduğu bu yöntemde ya içerideki yetenek değerlendiriliyor ya da mevcut çalışanların tavsiyelerine güvenilerek alım yapılıyor. Son dönemdeki alım hareketinde de daha fazla “içeriye” dönülmüş durumda. Zaten uzmanlar, bu yöntemin çalışanlar ve şirketler için daha avantajlı olduğu görüşünde...

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