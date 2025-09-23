Şirketlerin döviz açığı 3,8 milyar dolar azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 182 milyar 629 milyon dolar oldu.

23.09.2025 15:30:300
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 796 milyon dolar, yükümlülükler 17 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara indi.

Temmuz 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 519 milyon dolar, 984 milyon dolar, 767 milyon dolar, 381 milyon dolar ve 145 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak varlıklar 3 milyar 796 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 766 milyon dolar, 244 milyon dolar ve 26 milyon dolar artarken yurt dışından sağlanan krediler 1 milyar 20 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 17 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Temmuz 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2025 dönemine göre 528 milyon dolar azalırken uzun vadeli olanlar 554 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 851 milyon dolar artarken uzun vadeli krediler 1 milyar 104 milyon dolar azaldı.

Temmuz 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 759 milyon dolar iken kısa vadeli yükümlülükler 131 milyar 106 milyon dolar oldu.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşerek Haziran 2025 dönemine göre 2 milyar 240 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

