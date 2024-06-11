Şişecam, bazı hisse işlemlerinin incelenmesi için SPK'ya başvurdu

Şişecam Yönetim Kurulu, şirketin hisseleriyle ilgili 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen bazı işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurma kararı aldı.

11.06.2024 09:52:290
Paylaş Tweet Paylaş
Şişecam, bazı hisse işlemlerinin incelenmesi için SPK'ya başvurdu

Şişecam, paylarında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, 31 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımızda görülen işlemler ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikayetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir."


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Arçelik’ten konutlarda yeşil enerji atılımı

Arçelik’ten konutlarda yeşil enerji atılımı

Tatilsepeti 20. yılını müzede kutladı

Tatilsepeti 20. yılını müzede kutladı

Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım

Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım

United Payment Azerbaycan’da e-para lisansı aldı

United Payment Azerbaycan’da e-para lisansı aldı

Civil Mağazacılık'tan yüzde 75 büyüme hedefi

Civil Mağazacılık'tan yüzde 75 büyüme hedefi

Sabancı 3 yılda 30 bin gence ulaşacak

Sabancı 3 yılda 30 bin gence ulaşacak

Yorum Yaz