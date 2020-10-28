Şişecam yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyor

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, yurt dışında 13 ülkede 27 üretim tesisiyle faaliyette olduklarını kaydederek, "Özellikle son 6-7 yılda yurt dışındaki stratejik hamlelerimiz sonucunda, otomotiv camları alanında Almanya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Rusya; düzcam alanında Hindistan, Rusya ve İtalya; cam ev eşyasında da Mısır olmak üzere yeni üretim tesislerini bünyemize kattık" dedi.

"5. BÜYÜK OLACAĞIZ"

Capital'e konuşan Kırman, Ciner Grubu’yla ABD'de doğal soda üretimine yönelik yeni yatırımla dünyanın en büyük 5 oyuncusundan biri olacaklarını kaydederek, "Doğal soda üretimine yönelik ABD’de Ciner Grubu’yla yeni bir yatırım yapıyoruz. Yıllık 2,5 milyon ton soda üretim kapasiteli yatırımın hayata geçmesi sonrasında sodada dünyanın en büyük 5 oyuncusundan biri olacağız" dedi.

"Gelecek vaat ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz" diye konuşan Kırman, küresel salgın sonrasında kurulacak yeni dünya düzeninde, değişen konjonktüre uyum sağlayabilmek için gerekli altyapıya sahip kurumların avantaj yakalayacağını dile getirdi.

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