Şişecam 2023 yılında 152 milyar liralık satış geliri kaydetti. Böylece Şişecam'da 2023'te satışlar beklentiyi aştı. Piyasa beklentisi 135,04 milyar lira düzeyindeydi.

Şişecam'da 2023 yılının tamamında satış geliri piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleşti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal sonuçlara göre şirket 2023 yılının tamamında 152 milyar lira satış geliri elde etti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 135,04 milyar lira seviyesindeydi.

2023 yılında net kâr ise 17,1 milyar lira oldu. 2022 yılında şirketin net kârı 22,7 milyar lira olarak kaydedilmişti.

Net yatırım riskinden korunmanın ertelenmiş vergi gideri etkisi, enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle parasal olmayan kalemlerin endekslenmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün artması, yatırım harcamaları üzerinde teşviklerin daha fazla kullanılması ve kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması nedeniyle ertelenmiş vergi yükümlülüğünün artırılması nedeniyle vergi giderleri 2022’de 1,7 milyar TL’den 2023’te 4,6 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, 2023’te yıllık bazda yüzde 8 düşüşle 23,59 milyar TL vergi öncesi kar elde etti ve 2023’te VÖK marjı yıllık bazda 2,1 puan düşüşle yüzde 11,3 oldu.

8,3 milyar TL net kur farkı karı (2022’de 1,3 milyar TL), yatırım faaliyetlerinden net 5,5 milyar TL gelir (2022’de 7,5 milyar TL), bağlı ortaklık geliri 1,1 milyar TL (2022’de 0,58 milyar TL) ve 4 milyar TL (2022’de 1,2 milyar TL zarar) parasal kazanç 2023’teki net kâra katkıda bulunan kalemler olarak önce çıkıyor.

Çeyreklik performans

Şişecam’ın dördüncü çeyrek konsolide net satışları 57,2 milyar TL oldu. Şirketin üçüncü çeyrekte net satışları 36,4 milyar TL ve geçen yılın aynı çeyreğinde 104,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Şirketin 2023 yılı toplam satışları 151,9 milyar TL oldu. Satışlarda çeyreklik bazda yüzde 57 yükseliş, yıllık bazda yüzde 11 düşüş kaydedildi.

Şirketin FAVÖK’ü bu çeyrekte yüzde 68 düşüşle 2,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 40 düştü. Şirketin 2022 yılı son çeyreğinde FAVÖK’ü 18 milyar TL seviyesindeydi.

Brüt kâr marjı yıllık yüzde 27,59 çeyreklik bazda yüzde 16,71 olarak gerçekleşti. Brüt kârı yıllık 41,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2022 yılında 54,5 milyar TL brüt kar elde etmişti.

2023 yılında mimari camlar faaliyet alanının net satış geliri 33,4 milyar TL oldu. Düz camın girdi sağladığı en önemli sektörlerden biri olan inşaat sektörü 2023 yılında bir önceki yıla göre yavaş da olsa bir büyüme gösterdi. Toplam inşaat değeri Türkiye’de bir önceki yıla göre 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 4.5, ikinci çeyreğinde yüzde 6.6 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 8.1 artış göstermiştir. Rusya’da bina inşaatı faaliyetleri bir önceki yıla benzer şekilde seyretti.

Mimari cam segmentinin gelirleri, satış hacimlerindeki yüzde 12’lik düşüş ve zayıf fiyatlama, ürün karması ve ürün çeşitliliği nedeniyle ton başına gelirdeki yüzde 18’lik düşüş nedeniyle 2023’te yüzde 30 daraldı. Düşük maliyetli ürünlerin bolluğu ve zayıf talep, fiyatlama ortamı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Grubun toplam net satışları içinde yüzde 18 paya sahip olan cam ambalaj operasyonlarının gelirleri, yüzde 3 hacimsel düşüş ve dinamik fiyatlama sonucu maliyetlerdeki değişimlerin yansıtıldığı düşük fiyatlandırma nedeniyle 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 daraldı.

Cam ev eşyası segmenti gelirleri 2023’te sabit kalarak yıllık bazda 2 puan artışla toplam gelirler içerisinde yüzde 12’lik bir pay elde etti. Sanayi ve enerji segmentleri, toplam ciroda sırasıyla yüzde 10 (2 puan artış) ve yüzde 12 (3 puan artış) pay sahipliği ile yüksek satış hacimleri nedeniyle 2023’te gelir artışı gösterdi.

Kırman: Toplam yatırımlarımız 21 milyar TL oldu

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, finansal sonuçlara yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ana faaliyet alanlarındaki gelişim, Şişecam’ın 2023 yılındaki faaliyetlerine de olumlu finansal sonuçlar olarak yansıdı. Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam’ın 2023 yılı konsolide net satışları 152 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti. Toplam yatırımlarımız 21 milyar TL, ihracatımız ise 31,7 milyar TL oldu.

Temettü teklifi de belli oldu

Şirket ayrı bir açıklamada genel kurula sunulacak temettü teklifini de açıkladı. Buna göre 2023 dönemi için 1 TL'lik nominal paya karşılık brüt 0,72 TL temettü belirlendi. Net temettü ise 0,65 TL oldu. Temettünün nakden peşin olarak ödenmesi kararlaştırılırken, ödeme tarihi olarak da 4 Haziran 2024 tarihi belirlendi.