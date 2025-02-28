Şişecam'dan 2024 bilanço değerlendirmesi

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel faaliyetlerini sürdüren Şişecam, 2024'te 186 milyar lira konsolide net satış elde etti.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 2024'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

2024 yılı genel kârı 5 milyar TL oldu. 2023 yılına göre net kârda yaklaşık yüzde 80'lik bir daralma gerçekleşti. 2024 yılının son çeyreğinde 1,1 milyar TL zarar bildiren Şişecam'dan 2024'te net satışları 186 milyar lira olarak gerçekleşti

Bu dönemde konsolide net satışları 186 milyar lira, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretim tesislerinden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'ın 2024'teki toplam yatırımları 30 milyar lira, ihracatı ise 962 milyon dolar oldu. Bu dönemde 5,6 milyon ton cam üreten Şişecam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2024'ün ekonomik dalgalanmalar ve küresel zorluklarla geçen bir yıl olduğunu belirtti.

Elverici, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları, dalgalanan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerle şekillenen 2024'e, Çin'deki düşük büyüme, birçok ülkede ancak özellikle de ABD'deki seçim belirsizliği gibi konuların damga vurduğunu ifade ederek, Türkiye'deki döviz kurları ve enflasyona ilişkin gelişmelere de değindi.

Elverici, bu kapsamda stratejik planlarını ve bütçelerini Şişecam'ın rekabetçiliğini koruyacak şekilde güncellediklerine dikkati çekerek, kaydetti: İvedilikle hayata geçirdiğimiz aksiyonların ve planlarımızın 2025'ten başlayarak rakamlarımıza olumlu yönde katkı sağlamasını bekliyoruz. Ekonomik döngünün düşük seviyesinde olduğumuz bu dönemde, temkinli ve fırsat odaklı bir yaklaşım uygulamanın elzem olduğuna inanıyoruz. Şişecam olarak, bir yandan mevcut zorluklara karşı risk ve maliyet yönetimi odaklı önlemler alıp kararlılıkla uygularken, bir yandan da döngünün yukarı yönlü seyredeceği dönem için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uzun vadeli stratejilerimize yönelik çalışmalarımıza da kontrollü ve gerçekçi bir şekilde devam ediyoruz.

Şişecam için 2024'ün önemli hamlelerinden birinin, ABD'deki doğal soda külü yatırımı Pasifik Projesi'nin tek sahibi haline gelmesi olduğunu ifade eden Elverici, aynı hamleyle Wyoming'deki operasyonel tesislerinde de çoğunluk hisse sahibi konumuna geldiklerinin altını çizdi.

Elverici, Şişecam'ın soda külü alanında dünyada ilk 3 arasında yer aldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: Pasifik Projesi tamamlandığında ise liderlik yolunda önemli bir kapasite kazanmış olacak. Yine tüm operasyonlarımızın tek sahibi ya da hakim ortağı konumunda olduğumuz Rusya'da da kontrolü elimizde tutarak, son yıllarda yaşanan geçiş dönemi de dahil olmak üzere faaliyetlerimizi uzun yıllardır başarılı bir biçimde sürdürüyoruz. 2024'te yaşanan jeopolitik belirsizliklere rağmen performansını istikrarla devam ettiren Rusya operasyonlarımızı, bölgesel jeopolitik dalgalanmaların etkisini en aza indirmeye odaklanarak yönetmeye devam ediyoruz.

Plant of the Future' platformuyla yenilikçi fikirlerden somut çözümler

Elverici, büyüme hedeflerine ulaşmak için dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi ürün geliştirme gibi stratejik önceliklerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini aktararak, şöyle devam etti: Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz ve payımızı arttırdığımız ICRON ortaklığı, veri odaklı karar alma ve operasyonel mükemmeliyet konusundaki yeteneklerimizi güçlendiriyor. 2024'te duyurduğumuz, Şişecam'ın bilgi birikimi ve uzmanlığını tedarikçi ve teknoloji sağlayıcılarının yetkinlikleriyle bir araya getirmeyi amaçlayan 'Plant of the Future' platformuyla yenilikçi fikirlerden somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Elverici, etkin bir yapıyla sürdürülebilir büyüme sağlamak stratejisiyle uyumlu şekilde 2020'de çok büyük bir adım atarak tüm faaliyetleri "Tek Şişecam" çatısı altında topladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda, faaliyet modeli dönüşümü ve teknolojik dönüşüm planlamamızı da devreye almıştık. 2024 yılı sonu itibarıyla tüm coğrafyalarımızı ve faaliyet alanlarımızı kapsayan büyük ve kapsamlı bu iki programı başarıyla tamamlamış durumdayız. Yeni faaliyet modelimiz ve teknolojik altyapımızın stratejik ve operasyonel seviyede önemli kazanımlar sağlayacağını öngörüyoruz."

Hissedarlarımız için değer yaratacak adımları atmaya devam edeceğiz

Hissedar değerini artırmanın Şişecam'ın birincil odağı olduğuna vurgu yapan Elverici, kuruluşlarının ve ilerlemelerinin 90'ıncı yılı olan 2025'in ilk yarısında önceliklerini, maliyet ve gider yapılarını optimize etmek, yatırım harcamalarını dikkatle yönetmek ve nakit akışı için daha da sağlam bir temel oluşturmak olarak belirlediklerini ifade etti.

Elverici, tüm kararlarını bu önceliklere uygun olarak almaya devam ettiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: Düz cam Avrupa satışlarımızın son 2 yıldır beklentilerimizin altında gerçekleşmesi sebebiyle Kuzey İtalya Düz Cam Fabrikamızdaki fırının soğuk tamir sürecini öne çekme kararımız bu minvalde aldığımız kararlardan biriydi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaştığımız üzere bu tesisteki float ve lamine hatlarımızı bir süre durdurma kararımızın Şişecam'a EBIT seviyesinde yaklaşık 8-10 milyon avroluk olumlu bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde devreye almayı planladığımız aksiyonların da performansımıza olumlu yönde katkı sağlayacağına dair inancımız tam.

2025'te dönemin zorluklarını yönetmeye ve hissedarlarımız için değer yaratacak adımları atmaya hızla ve kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan uzun vadeli güçlü büyüme hedeflerimizden uzaklaşmayacak, bu yöndeki adımlarımızı da ölçülü, gerçekçi ve kararlı bir şekilde atmayı sürdüreceğiz.