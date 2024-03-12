Şişecam'dan 30 milyar TL'lik borçlanma kararı

Toplamda 30 milyar lira kadar yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.





Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 30 milyar lira borçlanma kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplamda 30 milyar lira kadar yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.

Açıklamada, "İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir" denildi.