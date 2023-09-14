SOCAR Türkiye'de yeni atama

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı ve Petkim Genel Müdürlüğü görevine vekaleten SOCAR Türkiye Strateji Başkanı Kanan Mirzayev atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu görevi yürüten Anar Mammadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 28 Temmuz'da SOCAR Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

13 Eylül itibarıyla göreve atanan Kanan Mirzayev, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Finans eğitimi aldıktan sonra İngiltere'de Aston Üniversitesi Endüstriyel İşletmeler Yönetim bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca, İngiltere'de eğitimine devam ederek Chartered Management Institute (CMI) tarafından verilen Üst Düzey Yönetici diplomasını aldı ve 2019-2020 yıllarında Harvard Business School'daki liderlik gelişimi programı mezuniyeti dahil olmak üzere, uluslararası eğitim ve deneyimleriyle kariyerine değerli katkılarda bulundu.

Kariyerine 2004'te SOCAR'ın grup şirketlerinde ve çeşitli uluslararası projelerinde başlayan Mirzayev, işletme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, iş mükemmelliği gibi farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Daha sonra sırasıyla, SOCAR Energy Yunanistan'da Kıdemli İş Analisti ve CEO vekili, Petkim'de Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nde İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü. Mirzayev, 2020'nin ekim ayından bu yana SOCAR Türkiye Strateji Başkanı olarak görev alıyordu.